Назван один из самых полезных продуктов для легких

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Утверждение о том, что яйца могут быть опасны для здоровья человека из-за содержания холестерина, давно устарело. Наука доказала, что содержание холестерина в организме человека не зависит напрямую от рациона.Куриные яйца, богатые питательными элементами и витаминами нужно обязательно есть в межсезонье – это укрепляет здоровье, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.В составе куриных яиц содержатся важнейшие для здоровья витамины: витамин А, витамин D, витамин Е, витамины группы В. Яйца легко усваиваются и перевариваются, содержат мало калорий. Последние исследования показывают, что употребление куриных яиц помогают сбросить вес, не вредя организму.Сочетание лецитина и железа в яйцах улучшает процессы кроветворения. Научно доказано, что присутствие яиц в рационе питания способствует поддержанию в норме артериального давления. Также эксперты в области питания утверждают, что куриные яйца улучшают работу легких, помогают иммунитету бороться с бактериями, способствуют уменьшению риска развития онкологических заболеваний.Сырые куриные яйца рекомендуются людям, страдающим болезнями нервной системы. Также сырые яйца показаны работникам вредных производств с применением нейрогенных промышленных химикатов, таких как ртуть и мышьяк. Помимо этого, белок сырых яиц задействуется для борьбы с воспалительными заболеваниями (например, к нему прибегают при остром ацидозе).Нет точного ответа на вопрос, сколько яиц можно съедать без вреда для организма. Диетологи советуют съедать порядка 4-7 яиц в неделю.