Медики рассказали, какие болезни провоцируют избыточный вес

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Данные Всемирной организации здравоохранения свидетельствуют, что в 2016 году избыточный вес имели более 39 % мужчин и 40 % женщин старше 18 лет. Это 1,9 млрд человек, из которых 650 млн страдают ожирением. Лишние килограммы далеко не всегда оказываются результатом чрезмерного поедания вкусняшек или недостаточных стараний на беговой дорожке.1. ГипотиреозХорошая работа щитовидки - хороший обмен веществ. Длительный и стойкий недостаток тиреоидных гормонов замедляет метаболизм. Гипотиреоз на первых порах легко перепутать с переутомлением. Сонливость, вялость, снижение работоспособности - казалось бы, типичная осенняя хандра.Однако стоит насторожиться. На фоне этого кожа стала сухой и отечной, а ногти и волосы ломкими? Появились анемия, тошнота и запоры? Вероятно, это гипотиреоз: метаболизм нарушается, моторика кишечника замедляется, отсюда нежелание двигаться и лишний вес. Если обнаружили у себя эти симптомы, следует обратиться к доктору, ведь диетой и тренировками здесь не обойтись.2. ПролактиномаГормон пролактин нужен нам для регуляции репродуктивной функции, а новоиспеченным мамам - для лактации. В умеренных количествах он отвечает за передачу ребенку необходимых питательных веществ. Когда гипофиз вырабатывает пролактин в избытке, появляются доброкачественные опухоли, причем у женщин в 6–10 раз чаще, чем у мужчин.Характерные признаки - патологическая секреция молока (не связанная с родами), нерегулярные менструации у женщин. У мужчин проявляется в снижении либидо, нарушениях сознания и зрения, головных болях. У обоих полов откладывается лишний жир, причем в данном случае по женскому типу, то есть в области груди и плеч.Болезнь излечима. Но затягивать с визитом к эндокринологу в любом случае не стоит.3. Сахарный диабет 2-го типаВ отличие от сахарного диабета 1-го типа, при этом заболевании поджелудочная вырабатывает достаточное количество инсулина. Вот только рецепторы не реагируют на него должным образом - инсулин попросту не усваивается. В итоге избыток гормона скапливается и вызывает ожирение.Опасность этой разновидности диабета в том, что она может никак не проявляться и обнаружиться только при анализе крови. Обычные диабетические симптомы вроде непривычно сильной жажды или обильного мочеиспускания могут и не фигурировать. Но если на фоне набора веса ощущаете кожный зуд, это повод насторожиться.4. ИнсулиномаЕсли для сахарного диабета 2-го типа характерна гипергликемия - увеличение количества глюкозы в крови, в случае с инсулиномой все в точности до наоборот. Это новообразование поджелудочной железы, которое резко и сильно понижает уровень сахара в крови, поэтому появляется гипогликемия. Она-то и провоцирует острое чувство голода - а как еще удержать необходимый уровень сахара?Когда это не удается, появляются дрожь, тахикардия, нарушения речи и поведения, могут случаться обмороки. Гипогликемический приступ - вещь малоприятная, поэтому организм инстинктивно подает сигналы о голоде. Так и набираются лишние килограммы. Если постоянные и неконтролируемые перекусы - это про вас, не затягивайте с визитом к врачу.5. Стресс и депрессияЧто такое кортизол и для чего он нужен? Гормон вырабатывается надпочечниками, он регулирует углеводный обмен и участвует в развитии стрессовой реакции. В том числе его задача - сохранить энергетические ресурсы организма на период стресса.Хронический стресс провоцирует постоянную выработку кортизола и адреналина. При таком раскладе первый будет неизбежно встраиваться в обмен веществ, сохраняя ресурсы в виде жира. Все это на фоне усталости, бессонницы, апатии? Вполне возможно, вы на пороге депрессии. И это не просто грустное настроение, а серьезное заболевание, справиться с которым вам может помочь лишь специалист.6. Болезнь Иценко-КушингаСтресс и избыток кортизола чреваты не только депрессией, но также более серьезным и редким недугом. Болезнью Иценко-Кушинга страдают 10–15 человек из 1 млн. Жир откладывается по достаточно необычному типу: на животе и сзади на шее. При этом ноги и руки остаются стройными.Симптомы сложно с чем-то перепутать, но часто появление жировых отложений сопровождается диабетическими состояниями, повышением давления, высоким уровнем холестерина и бессонницей. Аппетит остается отменным.7. Синдром поликистозных яичниковПоявление лишних килограммов в сочетании с нерегулярными менструациями и мигренью - один из признаков поликистоза. Ожирение в этом случае идет по мужскому типу, то есть верхняя часть фигуры становится «тяжелой», живот увеличивается в первую очередь. Кроме этих малоприятных симптомов наблюдаются также появление лишних волос на теле, проблемы с кожей, огрубление голоса, нередко сбой идет сразу в нескольких системах организма.Причина этого эндокринного нарушения - недостаток половых гормонов. Яйцеклетки в этом случае не созревают и остаются висеть на яичниках, как гроздья винограда. Страдает этой неприятной хворью каждая 5-я женщина. Тем не менее поликистоз успешно поддается лечению. Заподозрили его у себя? Не откладывайте посещение женской консультации.Конечно, каждый из описанных нами симптомов по отдельности не говорит о серьезном недуге. Но если наблюдаете у себя их комплекс, не пускайте это на самотек и примите соответствующие меры.