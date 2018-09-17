Врачи объяснили, как побороть усталость глаз от компьютера

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Стоит опасаться двух вещей: сухости глазного яблока и развития близорукостиГлаза – самый главный орган восприятия окружающего мира. Через них мы получаем от 80% до 90% всей информации. Снижение или потеря зрения лишают человека возможности полноценно жить и работать. Поэтому многих людей волнует вопрос, как улучшить зрение.Большинство современных людей проводит большую часть дня в офисе перед монитором, а вечера - за смартфоном, домашним компьютером или планшетом. Усталость глаз от компьютера приводит к тому, что даже люди с хорошим от природы зрением со временем «сажают» его. Стоит опасаться двух вещей: сухости глазного яблока и развития близорукости.Обычно человек моргает примерно восемнадцать раз в минуту. При этом роговица глаза увлажняется слезной жидкостью. Проводя много времени перед монитором, человек часто забывает моргать: из-за этого возникает ощущение усталости и сухости глаз. При постоянном контакте с экраном веки опускаются на глаза почти в 9 раз реже - всего 2-3 раза в минуту. Из-за этого возникает истинная или ложная близорукость.Вот несколько советов, которые помогут сохранить зрение:Старайтесь хотя бы немного реже пользоваться гаджетами и делайте перерывы на 5-10 минут каждые 40-45 минут. Во время перерыва можно отойти от компьютера или просто закрыть глаза.Выбирайте компьютеры и планшеты с высоким разрешением. Для глаз важно соотношение между размером экрана и разрешением - количество точек на дюйм, или PPI. Маленький экран с высоким разрешением безопаснее для ваших глаз, чем большой экран с низким разрешением. Чем выше PPI, тем лучше. Также имеет значение яркость экрана и технология его подсветки.Для того, чтобы улучшить зрение, нужны не только тренировки. Необходимо также выполнять рекомендации по уходу за глазами и питанию.Питание и витамины для глазПолноценное питание нужно для здоровья всего организма, и глаза не исключение. Есть ряд витаминов и микроэлементов, без которых глаза не могут правильно работать.Самые полезные продукты для зрения - это морковь, тыква, черника, кукуруза, шиповник, абрикосы, рыба (особенно треска), творог, черный шоколад, фрукты (особенно зеленые и оранжевые), брокколи, лук и чеснок.Позаботьтесь об освещенииПри плохом освещении глаза перенапрягаются, что может привести к спазмам мышц. Плохо влияет на глаза также контраст между освещением областей прямого и периферического зрения. Например, если вы работаете перед ярким монитором в полностью темной комнате. Слишком резкие настройки яркости и контрастности на мониторе тоже приводят к перенапряжению глаз, старайтесь делать их мягче.