Эти продукты уменьшат риск преждевременной смерти и заболеваний сердца

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Употребление 3 порций молочных продуктов снижает риск смертиУченые Университета Макмастера (Канада) установили количество порций молочных продуктов, которые уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.В исследовании приняли участие более 126 тысяч человек из 21 страны. За ними наблюдали почти 10 лет. За все время эксперимента зарегистрировали 7,7 тысячи смертей и 8,5 случаев сердечно-сосудистых заболеваний.Всех добровольцев поделили на 4 группы в соответствии с количеством порций молочных продуктов.Одна порция молочных продуктов это или стакан молока, или 244 грамма йогурта, 15 граммов сыра или 5 граммов сливочного масла.Эксперимент показал, что те кто ел больше молочных продуктов (3,2 порции в среднем), уменьшили риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и других причин на 2,2%, по сравнению с людьми, которые не употребляли их.По данным ученых, самым полезным оказалась нежирная молочная продукция (в количестве 2,9 порции), которая снижала вероятность преждевременной смерти на 1,1%.Вывод ученых таков: употребление 3 порций молочных продуктов снижает риск смерти и сердечно-сосудистых болезней.