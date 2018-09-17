Медики рассказали о пользе березового сока

Благодаря богатому составу макро- и микроэлементов березовый сок является средством от многих болезней.Березовый сок - продукт, оказывающий благотворное влияние на весь организм человека. Его собирают ранней весной в местах с чистой почвой. Сок березы – прозрачная жидкость (пасока), вытекающая из надломленных и перерезанных ветвей и стволов березы под действием корневого давления. Этот напиток известен еще со времен Киевской Руси.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.Точно назвать подходящее время для сбора березового сока сложно. Все зависит от погодных условий. Например, если во время мартовской оттепели сок уже начал течь, но неожиданно ударили морозы, процесс приостановится. Как правило, сок начинает течь с таянием снега и набуханием почек, примерно в середине марта. Сбор сока березы прекращают, когда распускаются листья, во второй половине апреля.Отправляясь на сбор березовицы, выбирайте деревья диаметром более 20-30 см с хорошо развитой кроной. К тому же, от зрелых берез сок бывает слаще. Аккуратно проделайте в стволе отверстие на расстоянии 20 см от земли. Под ним прикрепите желобок из бересты или пластика, по которому будет стекать сок. Желобок должен быть направлен в бутылку, банку или пакет. Количество отверстий, которое можно сделать зависит от диаметра березы: только одно при 20-25 см, при объеме 30-35 см – два, в дереве с диаметром 40 см и более допустимо сделать четыре отверстия.Собрали сок – полечите дерево: возьмите воск, пробку и закройте им отверстие, чтобы в ствол не попали бактерии, которые могут нести серьезную угрозу жизни дерева.Обратите внимание, что береза начнет заживлять нанесенную ей ранку, как только вы ее надсверлите. Поэтому то, что количество березового сока будет падать, это нормально. Не старайтесь углубить отверстие, а лучше просто смените березу, как только сока станет совсем мало.Химический состав березового сокаВнешне сок березы бесцветный, выглядит как прозрачная жидкость, но по химическому составу он превосходит многие витаминные напитки. Он хранит в себе витамины, углеводы, минералы, фитонциды, органические кислоты. В 100 граммах березового сока содержится:- Углеводы – 1-3 г- Калий – 27.3 мг- Натрий – 1.6 мг- Кальций – 1.3 мг- Магний – 0.6 мг- Алюминий – 0.1-0.2 мг- Марганец – 0.1 мг- Железо – 25 мкг- Кремний – 10 мкг- Титан – 8 мкг- Медь – 2 мкг- Никель – 1 мкгТакже в состав сока входят фруктовый сахар, органические кислоты, эфирные масла, фитонциды, обладающие антимикробными свойствами, дубильные вещества, сапонины, витамины.Польза березового сокаБлагодаря такому богатому составу макро- и микроэлементов, березовый сок является средством от многих болезней. Сок употребляют, при кашле и ангине, головных болях, заболеваниях суставов. Это одно из лучших средств, способствующих улучшению обмена веществ и работы желудка (калоризатор). Сок березы также рекомендуют пить при заболеваниях дыхательной системы, ревматизме, туберкулезе, подагре, камнях в желчном пузыре и почках, отеках, так как он обладает мочегонным действием. Этот натуральный напиток способствует скорейшему заживлению язв и ран. Регулярное употребление березового сока благоприятно сказывается на процессе расщепления камней в мочевом пузыре и почках. При этом повышается диурез, выводятся мелкие песчинки, улучшается кровоснабжение мочевого пузыря. Некоторые исследователи рекомендуют дробно выпивать за один день не более 150–350 миллилитров, так как эффект биологической стимуляции от свежего березового сока может оказаться достаточно сильным.Свежий березовый сок рекомендуют будущим мамам на всех сроках беременности. Он улучшает плацентарное кровообращение, ослабляет проявления токсикоза, уменьшает отечность. Беременным советуют употреблять 100–250 мл сока в день.Сок березы, благодаря своему мочегонному эффекту способен снижать артериальное давление. С целью снижения давления у гипертоников рекомендуют принимать натощак, за 30-60 минут до еды, не отказываясь от приема гипотензивных лекарств (лекарственных средств, понижающих артериальное давление). Уникальный микроэлементный состав сока облагораживает сосудистую стенку, некоторым образом предупреждает образование атеросклеротических бляшек.Применение в косметических целяхНаружно березовый сок применяют при фурункулезе и экземах, угрях и выпадении волос, пигментации кожи, незаживающих ранах и язвах. На основе березового сока можно приготовить эффективные средства для кожи, его хорошо использовать для увлажнения и очищения сухой кожи. Незаменим сок березы и для ухода за волосами. Достаточно мыть с ним волосы в течение двух недель, чтобы волосы стали блестящими и пышными. Березовый сок отлично укрепляет волосы и избавляет от перхоти.ПротивопоказанияЛюдям с язвой желудка и мочекаменной болезнью следует быть осторожными с употреблением березового сока. Противопоказан он также и тем, кто страдает аллергией на березовую пыльцу. Если в почках есть камни и они достаточно большие (более 3 мм), велика вероятность, что березовый сок может «растревожить» их, они могут застрять в мочеточнике или уретре.Консервация березовго сокаБерезовый сок консервируют с хвоей. Берут свежие летние побеги сосновой хвои, хорошо промывают, ошпаривают кипятком, чтобы смыть восковой налет, и еще раз промывают сначала горячей, а после - холодной водой. В посудину емкостью 50 литров кладут 2,5-3 килограмма такой хвои. Свежий березовый сок следует процедить, подогреть до 80 °С и залить им хвою доверху. Настоять сок с хвоей 6-7 часов. Затем сок слить, процедить, добавить 5 процентов сахара и 0,1-0,2 процента лимонной кислоты. Разлить сок в банки и после закупоривания стерилизованными крышками пастеризовать при 90-95 °С в течении 25 мин.Можно консервиовать березовый сок с мятой. На 50 литров сока берут 70-100 грамм сухой мяты, заливают ее соком и настаивают 5-6 часов. Консервируют так же, как березовый сок с хвоей.Очень вкусный и полезный березовый сок с медом, отваром шиповника, боярышника, мелиссы.Также можоно приготовить и березовый квас. Ингредиенты: 10 л березового сока, 50 шт. изюма, 400 г сахара. Процедите березовый сок через несколько слоев марли, чтобы очистить его от мусора. Добавьте изюм, сахар и оставьте бродить в прохладном месте. Через 3-4 суток квас готов.Затем процедите квас, закупорьте бутылки и поставьте в темное холодное место на длительное хранение.