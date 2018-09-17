ООН предостерегла о пандемии страшнее голода

2,6 миллиарда человек из живущих сегодня в мире имеют лишний вес.В ООН заявили о том, что угроза глобального ожирения для людей по всему миру сегодня более существенна, нежели проблема недоедания. Генеральный директор продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жозе Грациану да Силва отметил: количество людей, страдающих ожирением, может превзойти число голодающих.О пандемии ожирения, угрожающей современному миру, представитель ООН высказался на проходящем в Ватикане семинаре по безопасности пищевых продуктов и здоровому питанию. По его мнению, существует несколько факторов, способных дать толчок к развитию такой пандемии, но самым серьезным из них является нездоровый рацион питания людей.«Доступность высококалорийных продуктов, в которых в значительном количестве содержатся жир, сахар и соль, но при этом низко содержание питательных веществ является фактором риска для распространения таких связанных с ожирением неинфекционных заболеваний, как инсульт, диабет и некоторые виды рака», - сказал да Силва.Согласно данным эксперта ООН 2,6 миллиарда человек из живущих сегодня в мире имеют лишний вес. Доля людей, имеющих ожирение, стабильно увеличивается: в 2012 году таковых было 11,7%, в 2016 году показатель составил уже 13,2%.«Без принятия срочных мер в мире в скором времени станет больше людей, страдающих ожирением, чем голодающих», – заметил представитель ООН.В качестве таких мер в организации предлагают практику налогов на импорт нездоровых продуктов питания, ограничение рекламы нездоровой пищи для детей, уменьшение норм содержания сахара и соли для производства продуктов питания, а также запрет на использование трансжиров.