Вакцина от меланомы показала великолепные результаты

Являясь одной из самых агрессивных форм рака, меланома крайне плохо поддается лечению.На сегодняшний день уже существует экспериментальная противомеланомная вакцина, но она не обеспечивает доложного результата. Однако группе исследователей из США удалось значительно улучшить лекарство и повысить выживаемость лабораторных особей до 100%.За исследование отвечают ученые из научно-исследовательского Института Скриппса. Они добавили в свою вакцину что-то вроде «усилителя» - молекулу Diprovocim. И результаты проведенных испытаний доказывают, что новая вакцина может значительно увеличить шансы на выживание, даже если лекарственная терапия не эффективна.Читайте также: Вакцина от Эболы показала 100-процентную эффективностьВ ходе лабораторных исследований вакцина была протестирована на лабораторных мышах с агрессивной формой меланомы, предварительно прошедших курс лечения. Затем мыши были разделены на 3 группы. Первая получала лишь обычную вакцину, а вторая - вакцину, усиленную Diprovocim. Третья группа же не получала вакцину вовсе. В результате, после 54 дней во 2 группе наблюдалась 100% выживаемость особей, в 1 группе выжило лишь 25% грызунов, а 3 группа погибла полностью. Как заявил один из авторов работы Дэйл Богер,«Наши исследования доказывают, что вакцина крайне эффективна вкупе с иммунотерапией. Это прекрасный результат. Основное преимущество заключается еще и в том, что вакцина вводится в кровь. Ее не нужно вводить точно в опухоль.»Сейчас ученые планируют продолжить серию экспериментов для разработки более четких схем лечения и оценки длительного эффекта от нового способа терапии.