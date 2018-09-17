Вакцина от меланомы показала великолепные результаты
На сегодняшний день уже существует экспериментальная противомеланомная вакцина, но она не обеспечивает доложного результата. Однако группе исследователей из США удалось значительно улучшить лекарство и повысить выживаемость лабораторных особей до 100%.
За исследование отвечают ученые из научно-исследовательского Института Скриппса. Они добавили в свою вакцину что-то вроде «усилителя» - молекулу Diprovocim. И результаты проведенных испытаний доказывают, что новая вакцина может значительно увеличить шансы на выживание, даже если лекарственная терапия не эффективна.
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В ходе лабораторных исследований вакцина была протестирована на лабораторных мышах с агрессивной формой меланомы, предварительно прошедших курс лечения. Затем мыши были разделены на 3 группы. Первая получала лишь обычную вакцину, а вторая - вакцину, усиленную Diprovocim. Третья группа же не получала вакцину вовсе. В результате, после 54 дней во 2 группе наблюдалась 100% выживаемость особей, в 1 группе выжило лишь 25% грызунов, а 3 группа погибла полностью. Как заявил один из авторов работы Дэйл Богер,
«Наши исследования доказывают, что вакцина крайне эффективна вкупе с иммунотерапией. Это прекрасный результат. Основное преимущество заключается еще и в том, что вакцина вводится в кровь. Ее не нужно вводить точно в опухоль.»
Сейчас ученые планируют продолжить серию экспериментов для разработки более четких схем лечения и оценки длительного эффекта от нового способа терапии.
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