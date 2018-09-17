Медики предупредили женщин об опасности преждевременных родов

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Преждевременные роды, которые вызывают кислородное голодание (гипоксию) мозга плода, грозят нарушениями в развитии ребенка.Поскольку мозжечок, отвечающий за координацию движений и мышечную память, максимально активно растет у плода в последний триместр беременности, гипоксия может навредить процессу обучения моторным навыкам.Ученые провели эксперимент на мышах – нормальная и "гипоксическая" группы грызунов тренировались ходить по полностью автоматизированным "полигонам", который сам показывал, сколько мышонку нужно времени на то, чтобы сделать очередное движение.Контрольная группа всегда быстрее училась автоматически преодолевать препятствие. А анализ отдельных нейронов показал, что кислородное голодание мозга нарушает работу клеток Пуркинье – крупных клеток коры мозжечка.Справиться с проблемой помог возбуждающий нейромедиатор ГАМК (гамма-аминомасляная кислота), который после рождения переключается на тормозной эффект. Поэтому ГАМК нужно вводить сразу после выявления гипоксии.