Ученые приблизились к созданию вакцины от ВИЧ

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Ученые стали на шаг ближе к созданию эффективной вакцины против ВИЧ.ВИЧ - не приговор. Европейские ученые заявили о существенном прогрессе в разработке вакцины от этого заболевания.Эксперты проанализировали образцы крови и вируса четырех тысяч инфицированных человек. После сложных манипуляций с кровью, исследователи пришли к выводу, что организм ВИЧ-положительных людей вырабатывает особые антитела, которые можно использовать для создания эффективной вакцины.Вирусы в организме некоторых исследуемых вызвали сильнейшую активность нейтрализующих антитела широкого спектра.Ожидается, что уже в обозримом будущем будет разработан особый иммуноген для борьбы с ВИЧ.На данный момент вирус иммунодефицита человека остаётся неизлечимым. Вероятно, главной причиной, почему медицина всё ещё не смогла найти вакцину против ВИЧ, является мощная способность вируса изменять свой генетический код.В 2017 году по всему миру 1,8 миллионов заразились этой инфекционной болезнью.