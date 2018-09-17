Ученые приблизились к созданию вакцины от ВИЧ
ВИЧ - не приговор. Европейские ученые заявили о существенном прогрессе в разработке вакцины от этого заболевания.
Эксперты проанализировали образцы крови и вируса четырех тысяч инфицированных человек. После сложных манипуляций с кровью, исследователи пришли к выводу, что организм ВИЧ-положительных людей вырабатывает особые антитела, которые можно использовать для создания эффективной вакцины.
Вирусы в организме некоторых исследуемых вызвали сильнейшую активность нейтрализующих антитела широкого спектра.
Ожидается, что уже в обозримом будущем будет разработан особый иммуноген для борьбы с ВИЧ.
На данный момент вирус иммунодефицита человека остаётся неизлечимым. Вероятно, главной причиной, почему медицина всё ещё не смогла найти вакцину против ВИЧ, является мощная способность вируса изменять свой генетический код.
В 2017 году по всему миру 1,8 миллионов заразились этой инфекционной болезнью.
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Добавил stulout в категорию Инфекционные болезни
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