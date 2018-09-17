Врачи назвали основные симптомы язвы желудка
Около пятисот тысяч новых случаев язвенной болезни регистрируется ежегодно.
Язва желудка, к счастью, лечится, но при несвоевременном диагностировании значительно ухудшает качество жизни.
Однако если прислушиваться к сигналам, которые подает организм, то можно распознать язвенную болезнь на ранней стадии и избежать серьезных последствий для здоровья. Мы расскажем о первых признаках язвы желудка.
1. Изжога
Изжога бывает у всех, и часто за ней не стоит ничего серьезного. Но если вы стали испытывать жжение и боль за грудиной постоянно, то стоит забеспокоиться, ведь регулярная изжога - один из основных симптомов развития язвенной болезни.
2. Непрекращающаяся жажда
Неутолимая жажда и сухость во рту - признак сразу нескольких заболеваний, в том числе язвы желудка. Если вы заметили, что стали пить воду в гораздо больших количествах, чем раньше, значит, пора записаться на прием к врачу.
3. Приступы резкой боли
Проблемы с желудком дают о себе знать прежде всего острой болью в животе. Рези внизу живота или под ребрами - это уже не «звоночек», а целый «колокол», услышав который вам следует незамедлительно пройти медицинское обследование.
4. Нарушение работы кишечника
Задуматься о посещении больницы стоит также, если вы страдаете от частого вздутия живота и запоров: они сигнализируют о сбое в работе кишечника, который, в свою очередь, может быть следствием начавшейся язвенной болезни.
5. Чувство тяжести после приема пищи
Язва, развивающаяся непосредственно в желудке, дает о себе знать тяжестью и болезненными ощущениями в животе после каждого приема пищи. Заметив у себя подобные симптомы, обратитесь к гастроэнтерологу в ближайшее время.
6. Боль на «голодный желудок»
Иногда чувство голода сопровождается болью, которая утихает после приема пищи, - такое хоть раз бывало с каждым. Но когда это происходит регулярно, стоит задуматься, не пора ли позаботиться о собственном здоровье.
7. Тошнота
Еще один признак развивающейся язвы - тошнота. Если вас тошнит в течение нескольких дней без всякой причины и тем более если за тошнотой следует рвота, не медлите - отправляйтесь в больницу.
8. Потеря веса
Если вы внезапно сбросили вес за короткий срок, не спешите радоваться. Лучше пройдите обследование, ведь резкая потеря веса - плохой сигнал и может означать как раз-таки язву желудка.
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