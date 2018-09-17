Врачи назвали основные симптомы язвы желудка

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8 сигналов, которые подает организм, предупреждая о язве желудка.Около пятисот тысяч новых случаев язвенной болезни регистрируется ежегодно.Язва желудка, к счастью, лечится, но при несвоевременном диагностировании значительно ухудшает качество жизни.Однако если прислушиваться к сигналам, которые подает организм, то можно распознать язвенную болезнь на ранней стадии и избежать серьезных последствий для здоровья. Мы расскажем о первых признаках язвы желудка.1. ИзжогаИзжога бывает у всех, и часто за ней не стоит ничего серьезного. Но если вы стали испытывать жжение и боль за грудиной постоянно, то стоит забеспокоиться, ведь регулярная изжога - один из основных симптомов развития язвенной болезни.2. Непрекращающаяся жаждаНеутолимая жажда и сухость во рту - признак сразу нескольких заболеваний, в том числе язвы желудка. Если вы заметили, что стали пить воду в гораздо больших количествах, чем раньше, значит, пора записаться на прием к врачу.3. Приступы резкой болиПроблемы с желудком дают о себе знать прежде всего острой болью в животе. Рези внизу живота или под ребрами - это уже не «звоночек», а целый «колокол», услышав который вам следует незамедлительно пройти медицинское обследование.4. Нарушение работы кишечникаЗадуматься о посещении больницы стоит также, если вы страдаете от частого вздутия живота и запоров: они сигнализируют о сбое в работе кишечника, который, в свою очередь, может быть следствием начавшейся язвенной болезни.5. Чувство тяжести после приема пищиЯзва, развивающаяся непосредственно в желудке, дает о себе знать тяжестью и болезненными ощущениями в животе после каждого приема пищи. Заметив у себя подобные симптомы, обратитесь к гастроэнтерологу в ближайшее время.6. Боль на «голодный желудок»Иногда чувство голода сопровождается болью, которая утихает после приема пищи, - такое хоть раз бывало с каждым. Но когда это происходит регулярно, стоит задуматься, не пора ли позаботиться о собственном здоровье.7. ТошнотаЕще один признак развивающейся язвы - тошнота. Если вас тошнит в течение нескольких дней без всякой причины и тем более если за тошнотой следует рвота, не медлите - отправляйтесь в больницу.8. Потеря весаЕсли вы внезапно сбросили вес за короткий срок, не спешите радоваться. Лучше пройдите обследование, ведь резкая потеря веса - плохой сигнал и может означать как раз-таки язву желудка.