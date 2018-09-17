Медики назвали привычку, которая может спровоцировать рак
Американские ученые из Университета Невады в Рино, заявляют, что вейп повышает вероятность развития рака.
По словам исследователей, после курения электронных сигарет в организме человека накапливается огромное количество формальдегида, а также других опасных токсинов, которые приводят к развитию онкологических заболеваний.
Кроме этого, ученые установили, что вредные соединения имеют свойство задерживаться в организме курильщика.
В новом исследовании приняли участие 12 добровольцев. Исследователи проанализировали концентрацию альдегидов до и после курения. Также ученые сопоставили концетрацию токсинов в дыме от электронной сигареты и в выдыхаемом участниками эксперимента в процессе курения.
Результаты эксперимента показали, что средняя концентрация альдегидов в выдыхаемом воздухе в 10,5 раз больше, чем вдыхаемом.
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