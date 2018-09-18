Самый доступный способ прожить дольше

Исследователи заключили, что этого можно добиться за счет употребления отдельных продуктов, способствующих уменьшению воспалительных процессов в организме.Авторы нового исследования смогли убедиться в том, что привычка внимательно следить за своим рационом питания способствует долголетию. В частности, крайне полезными для продления жизни оказались фрукты, овощи, кофе, хлеб из цельного зерна, обезжиренный сыр, оливковое масло, орехи, шоколад. Ученые установили: люди, употреблявшие данные продукты, снижали свой риск преждевременной смерти от любых причин на 18%, риск смерти от сердечно-сосудистых нарушений - на 20%, риск смерти от рака - на 13%.Эти расчеты были произведены после анализа данных 68 273 человека в возрасте от 45 до 83 лет, за здоровьем которых специалисты наблюдали на протяжении 16 лет.По словам ученых, наиболее сильный эффект от употребления продуктов, помогающих уменьшать воспаление в организме, они наблюдали у курильщиков. Кроме того, исследование подтвердило, что долголетию могут способствовать умеренные количества красного вина и пива.«Чаще всего в период проводившегося исследования умирали те участники, которые активно ели продукты, способствующие воспалительным процессам: мясо, субпродукты, чипсы, безалкогольные напитки», - рассказали в дополнение авторы проекта.