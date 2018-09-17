Стерильная чистота может спровоцировать рак

Учёные выяснили новую опасность нахождения ребёнка в условиях стерильной чистоты. Это может привести к развитию рака крови.Данная угроза выяснилась после анализа исследователями результатов научных наблюдений, проводимых с 90-х годов прошлого века. Рак крови у детей возникает под влиянием двух факторов, и одним из них является мутация генов. Онкологический процесс запускается определёнными видами инфекций. Это происходит в случае тщательного оберегания родителями своего чада в его первые 12 месяцев жизни от микробов. По этой причине иммунитет малыша не может обучиться защите организма.По словам профессора Мела Грейвса, сотрудника Института исследования рака, наибольшую угрозу инфекции несут детям с генетическими мутациями, иммунитет которых из-за обеспечения родителями стерильной чистоты не оказывается подготовленным к столкновению с болезнетворными микроорганизмами.Согласно наблюдениям учёных, у детей до года, не бывавших в общественных местах и не контактировавших со сверстниками, в будущем чаще развивался лейкоз. Данный вывод был проверен на лабораторных животных. Подопытных мышей разделили на две группы, одной из которых обеспечили стерильные условия проживания. Большинство из этих грызунов умерло от рака крови. Мэл Грейвс охарактеризовал такую картину как «парадокс прогресса».Детская лейкемия является формой онкологии крови, зачастую поражающей детей до 4-летнего возраста. Патология стремительно развивается и в течение месяца из крови, где зародилась, переходит на иные органы, в первую очередь, на лимфоузлы, печень и нервную систему. Главным методом излечения от данной формы лейкоза практикуется химиотерапия.