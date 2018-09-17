Анальный зуд: все, что нужно знать об этой деликатной проблеме

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В принципе, из названия понятно, в чем состоит эта деликатная проблема. Анальный зуд, или зуд в заднем проходе, появляется вследствие раздражения области вокруг ануса.Ему, как правило, сопутствует покраснение, отек и, конечно же, чрезмерный зуд.Это патологическое состояние, характеризующееся упорным зудом в области заднего прохода и кожи перианальной области встречается как у мужчин, так и женщин. Однако, как правило, именно мужчины более подвержены проблемам такого рода.Причины зудаСогласно медицинской информации об этой проблеме, анальный зуд не связан с какими-либо болезнями заднего прохода. Это исключительно симптом проблем кожи в этой области.Таким образом, у его появления может быть множество причин. Вот некоторые из наиболее часто встречающихся:Раздражение или аллергия, вызванная воздействием химических веществЕсть целый ряд химических веществ, воздействующих на нежную кожу в области ануса. Многие из них даже могут быть неизвестны широкой публике.Несмотря на это, различные средства личной гигиены, как правило, включают компоненты, которые могут провоцировать аллергические реакции на коже.Примерами продуктов с содержанием таких химических веществ являются:туалетная бумагаталькмыло (интимное и туалетное)парфюмериякремыЧрезмерно тщательная гигиенаГигиена является фундаментальным фактором для нашего здоровья, особенно когда речь идет о заднем проходе. Как правило, это место сильно загрязняется каждый раз при дефекации.В связи с этим, важно его очищать как можно более идеально. Проблема заключается в том, что иногда чрезмерная гигиена приводит к тому, что появляется раздражение на коже.Если слишком сильно вытираться туалетной бумагой, это может привести к травмам и раздражению из-за трения, прямым следствием чего и является анальный зуд.Плохая гигиенаДругая крайность тоже опасна — недостаток гигиены может привести к различным проблемам.В идеале, стремитесь удалить все загрязнения в этой области, но не прилагая слишком больших усилий.В противном случае, остатки фекалий в анальном отверстии почти сразу же вызывают зуд и эта проблема усугубляется, если стул жидкий.Раздражающая диетаНекоторые продукты оказывают раздражающее действие на наш организм. Тем не менее, это во многом зависит от каждого человека, потому что каждая реакция индивидуальна.Однако, есть список продуктов, которые в 90 случаях из 100 оказывают раздражающее воздействие на анус.Вот некоторые из ингредиентов, которые вам следует избегать:Пряные или кислые продукты (кайенский перец, перец чили, цитрусовые или помидоры)Напитки с кофеином (безалкогольные напитки, кофе или чай)ШоколадСпецииКак вылечить анальный зудК счастью, существуют натуральные решения, чтобы справиться с этой деликатной проблемой.ЧеснокАнтисептические и антибактериальные свойства этого ингредиента идеально подходят для лечения зуда анальной области.Мы можем употреблять чеснок непосредственно, в сыром виде, или добавлять в блюда, в качестве приправы.Алоэ ВераВ случае алоэ вера, важны успокаивающие и смягчающие свойства этого растения, которые противодействуют боли, воспалению и помогают бороться с анальным зудом.Кроме того, нанесение геля из алоэ на кожу помогает в лечении геморроя.ЙогуртСледует отметить, что не все виды йогурта способны вылечить анальный зуд.В этом случае рекомендуется йогурт без добавок, с высоким содержанием пробиотиков (полезные бактерии в организме).Эти микроорганизмы улучшают здоровье кишечника и помогают бороться с проблемами, связанными с зудом.Йогурт можно применять как местно, нанося на кожу, так и внутрь (по крайней мере 2 чашки в день).КлетчаткаДиета, богатая клетчаткой, способствует пищеварительной деятельности. Таким образом, мы избежим слишком жидкого стула, одной из причин появления анального зуда.