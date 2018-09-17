Какие продукты не рекомендуется употреблять утром?

Завтрак - важная составляющая рациона. От того, что вы съедите с утра может зависеть ваше настроение, ваше самочувствие и состояние вашей фигуры в будущем. Правильный завтрак может решить много проблем, а неправильный создаст трудности на весь день. Слишком легкий завтрак быстро вернет чувство голода, что может спровоцировать переедание. А слишком тяжелый завтрак может лишить энергии, заставит чувствовать себя разбитым, а также может приводить к проблемам с пищеварением. Поэтому так важно знать, что же стоит есть сразу после подъема, а что нужно вычеркнуть. При этом, список полезных продуктов достаточно подробный, поэтому завтрак может быть разнообразным. Эксперты решили выяснить, что все-таки стоит есть, чтобы чувствовать себя хорошо, чтобы не набирать вес и чтобы заряда энергии хватило на весь день.Диетологи долго ведут спор, что необходимо съесть утром, чтобы в течение всего дня оставаться бодрым и добрым? Одни говорят, что завтрак для женщин должен быть «французским», т.е. состоять из чашки кофе, круассана с джемом и сока. Для мужчин «английским» - овсяная каша, яйцо вареное или глазунья с беконом, тост с маслом. Другие, что можно все, но в меру.А врач-диетолог Елена Соломатина так не считает, она утверждает, что завтрак должен быть следующим:- сытным и питательным,- состоять из «правильных» углеводов с медленной скоростью усвоения (каши из гречки, пшена, геркулеса, риса), вследствие чего человек полон сил, энергии, дольше сохраняется работоспособность- исключать пищу, которая состоит из быстрых углеводов (белый хлеб, выпечка, варенье, печенье), т.к. они усваиваются мгновенно, организм истощается и скоро вновь захочется перекусить.- употреблять пищу с повышенным содержанием белка (творог, сыр, яйца), особенно это необходимо для людей с лишними килограммамиКакие же продукты нельзя употреблять за завтраком?1. Джемы и фрукты с высоким содержанием сахараПри попадании в ротовую полость фруктов и джемов, сахар, содержащийся в данных продуктах, начинает моментально расщепляться, за считанные минуты происходит усвоение в кишечнике, где под действием ферментов сложные углеводы превращаются в глюкозу. После её всасывания в кровь начинает вырабатываться инсулин, что влечет за собой резкий спад уровня глюкозы в крови. Некий замкнутый круг. Из-за этого человек в течение дня чувствует себя вялым, разбитым, снижается активность, так же это проявляется ложным чувством голода, последствием которого может быть переедание. К тому же, если глюкоза не нужна в данный момент в мышцах, то она отправляется в жировые запасы.Так, например, съеденная на ужин груша будет намного полезней, чем на завтрак. Помимо того, что она богата сахаром, содержит в своем составе клетчатку, которая тоже относится к углеводам, но по своему химическому составу отличается. Она не переваривается организмом из-за отсутствия необходимых ферментов и не дает никакой энергии, которая так необходима с утра. Это так же относится к банану и хурме.2. Белый хлеб, печенье, выпечкаЧем больше человек употребляет продукты с высоким содержанием глюкозы, тем выше его шансы набрать лишний вес, т.к. сахар откладывается в виде гликогена в печени. А если его запасы будут превышать норму, то съеденный сахар образует жировые запасы на животе и бедрах. Ко всему этому в состав хлебобулочных, мучных изделий входят дрожжи - источники желудочных газов. Отсюда повышенное газообразование, вздутие, брожение в желудке и другие неприятные ощущения.3. ЙогуртЗанимает верхнюю строчку среди продуктов, которые употребляют на завтрак. Кисломолочные продукты являются источником живых лакто - и бифидобактерий. Поскольку утром ваш желудок еще пустой, то все эти полезные культуры будут расщеплены желудочным соком. Поэтому пользы от йогурта с утра никакой не будет, но и вреда тоже. Данные продукты лучше употреблять перед сном.4. Колбасы, сосискиВ состав даже самой малокалорийной колбасы входит небольшое количество мяса, больший процент составляет жир, соевый белок и эмульсия(отходы мясопроизводства). А также - консерванты, стабилизаторы (пирофосфаты и трифосфаты, нитрит натрия), усилители вкуса, цвета и запаха (глутамат натрия), красители. Для продления их срока годности добавляют антибиотики. Лучше и полезней будет съесть запеченную индейку, отварную грудку или иное постное мясо.5. Готовые завтракиДанные продукты совершенно обедненные, лишенные натуральных витаминов и минералов. В состав большинства из них входит пальмовое масло, которое плохо усваивается организмом и тяжело выводится из него, т.к. откладывается на стенках пищеварительного тракта, вследствие чего не дает всасываться другим полезным веществам, постепенно приводит к закупорке сосудов.6. Мюсли, растворимые кашиМюсли, сделанные из овсяных хлопьев и свежих сухофруктов и цукатов - полезны. А вот купленные в магазине - очень быстро портятся, плесневеют, в них образуются токсичные вещества, отравляющие организм.Каши, растворимые в кипятке, скудны на клетчатку, зато - богаты солью и сахаром. У данного продукта - высокий гликемический индекс, т.е. он быстро расщепляется и усваивается организмом, вследствие чего сахар в крови значительно увеличится, а это способствует быстрой выработке энергии, человек не будет ощущать чувства насыщения, что приведет к нарушению метаболизма и активированию процесса формирования жировых отложений в нежелательных зонах. Такие продукты лучше употреблять перед тренировками, т.к. в вашем распоряжении будет максимум энергии.7. Свежевыжатые сокиНе следует пить сок натощак, т.к. это приводит к раздражению желудка, повышению кислотности, а это чревато развитием гастрита. Помимо этого, фруктовые соки вымывают кальций из зубной эмали и разрушают её. Но если так хочется отведать свежевыжатого сока, следует его выпить через час после завтрака, перед этим почистив зубы, также нужно использовать трубочку и пить очень быстро, после этого прополоскать рот.