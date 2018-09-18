Как часто можно есть колбасу

Согласно данным доклада, прозвучавшего на конференции Американской кардиологической ассоциации, связь между пищевыми привычками и сердечными заболеваниями можно считать несомненной. В группе риска, убеждены эксперты, находятся прежде всего любители фастфуда и обработанного мяса.Кардиологи из США заявили о том, что люди, которые ежедневно съедают 3-4 кусочка ветчины или колбасы, повышают личный риск сердечной недостаточности минимум на 20% по сравнению с теми, кто ограничивается одним кусочком. Изделия из обработанного мяса с использованием химических консервантов независимо от способов их обработки - копчения, засолки, вяления - могут быть опасны для сердца, постулировали исследователи. Главная проблема таких продуктов – повышенная концентрация солей и ненатуральных компонентов в их составе.В свою очередь одно из последних исследований канадских ученых завершилось вердиктом специалистов о том, что важная для поддержания здоровья сбалансированная диета обязательно должна включать в себя мясо. И даже деликатесы из обработанного мяса иногда все же можно себе позволить.«Если вам сложно отказаться колбасы или сосисок, то выбирайте качественную продукцию и обязательно обращать внимание на состав: в нем должно быть как можно меньше консервантов и соли. Колбасные изделия не должны появляться на столе чаще 1-2 раз в неделю», - поделились рекомендацией научные специалисты.