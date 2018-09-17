Опухоль головного мозга: 13 тревожных признаков и симптомов

Как правило, она представляет собой новообразование, возникающее вследствие аномального деления клеток мозга или близлежащих тканей. Существуют различные типы опухолей головного мозга. Некоторые из них злокачественны, в то время как другие не являются раком, но в любом случае могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем.Опухоль может образоваться в мозге, но иногда рак развивается в других органах, со временем распространяясь в мозг. Эта форма опухолей называется метастической или вторичной. К наиболее распространённым видам рака, которые могут метастазировать в мозг, относятся рак толстой кишки, молочной железы, почек, лёгких, а также меланома.Вторичные опухоли головного мозга обычно развиваются у людей, которые уже имеют онкологические заболевания. Первичные в свою очередь могут образоваться в самом мозгу или близлежащих тканях, таких как черепные нервы, шишковидная железа.Симптомы опухолей головного мозга варьируются в зависимости от местоположения и типа опухоли. Дело в том, что разные части мозга ответственны за разные функции организма, поэтому признаки могут сильно отличаться.Некоторые опухоли могут развиваться бессимптомно, пока не вырастают до больших размеров и не приводят к серьёзным проблемам со здоровьем, даже если они являются доброкачественными.Признаки и симптомы опухолей головного мозгаОбщим симптомом опухолей мозга являются головные боли, которые не проходят после приёма обычных обезболивающих. Однако помните, что большинство головных болей не связаны с опухолями мозга.К другим тревожным признакам и симптомам можно отнести следующие:острые головные боли;тошнота и рвота;ухудшение зрения, речи и слуха;судороги;проблемы с координацией;онемение и покалывание в конечностях;усталость;сонливость;проблемы со сном;проблемы с памятью;перепады настроения и депрессия;неспособность выполнять повседневную деятельность.Если вы обнаружили у себя какие-либо из перечисленных признаков, не лишним будет записаться на приём к врачу, однако имейте в виду, что подобные симптомы могут сопровождать и другие заболевания.Факторы рискаВрачам до сих пор не известно, что именно может привести к развитию первичных опухолей головного мозга. Однако некоторые факторы могут повысить риск их образования. К ним относятся следующие:Возраст. Чем старше вы становитесь, тем выше риск развития опухолей головного мозга. По мнению учёных, чаще всего им подвержены пожилые люди, но в целом с этим может столкнуться любой человек. Некоторые типы опухолей головного мозга развиваются почти всегда у детей.Радиация. Люди, подвергшиеся её воздействию, имеют более высокий риск развития опухолей головного мозга. Однако это относится только к ионизирующей радиации, включая лучевую терапию, направленную на лечение рака, и радиационное воздействие атомных бомб.Наследственность. Она также играет определённую роль в данном вопросе, поскольку опухоли головного мозга могут развиваться у людей, чьи родственники также с ними сталкивались.Как уже писалось выше, если вы заметили какие-либо тревожные изменения в своём самочувствии, проконсультируйтесь с врачом. Помните: своевременно поставленный диагноз увеличивает эффективность лечения.