4 симптома тромбоза подколенной вены

Сгустки крови не всегда представляют серьезную угрозу для вашего здоровья. На самом деле крошечные сгустки крови обычно образуются в сосудах, но организм разрушает их, прежде чем они успеют вызвать серьезные неприятности.Но ситуация станет угрожающей, если тромб оторвется от сосудистой стенки и вместе с током крови проникнет в легкие. Такое состояние называется тромбоэмболией легочной артерии и часто имеет смертельный исход. Поэтому, чтобы избежать осложнений, стоит знать, как распознать тромбоз глубоких вен нижних конечностей.Признаки тромбоза глубоких вен нижних конечностейТромбы могут образовываться в любых кровеносных сосудах, но чаще всего это происходит в венах нижних конечностей. Наиболее грозным является тромбоз глубоких вен бедра и голени, которые могут не вызывать никаких симптомов. Но чаще всего признаки все-таки появляются, и если произошел тромбоз глубоких вен голени, то можно отметить следующее:судорожная боль и напряжение в мышцах голени со стороны образовавшегося сгустка;заметная отечность;горячая на ощупь;изменение цвета - кожи голени может стать красной или синеватой, если под ней есть сгусток крови.Обычно такие симптомы проявляются на одной ноге.Крайне важно обратиться за медицинской помощью, как только вы заметили у себя описанные симптомы. Своевременное надлежащее лечение защитит вас от возможных осложнений.Если сгусток крови отрывается и с кровью достигает легких, попадая в них, то появятся следующие симптомы:внезапная и сильная одышка;учащенное сердцебиение;острая боль в груди, которая особенно чувствуется на вдохе;кашель, иногда с кровью;падение артериального давления;головокружение;обмороки.Эти симптомы указывают на эмболию легких, что является чрезвычайно опасным для жизни. Как только они появились, немедленно звоните в службу экстренной помощи.Кто наиболее подвержен риску образования кровяного сгустка в голени?Некоторые люди более склонны к образованию сгустка крови в голени и в других частях организма. Приведем несколько факторов, которые повышают риск:отсутствие движения длительное время, например, если прописан постельный режим или человек сидит в течение нескольких часов во время путешествия;обезвоживание;беременность;использование некоторых оральных контрацептивов;заместительная гормональная терапия в климактерический период;курение;ожирение;серьезная травма ног;рак;некоторые нарушения свертываемости крови.Как можно снизить риск образования сгустка крови в голени и в других местах?Сгусток крови не всегда можно предотвратить, но есть некоторые меры, которые могут снизить риск его образования.Речь идет о следующем:пейте достаточное количество воды для предотвращения обезвоживания;двигайте ногами и массируйте их, если вы сидите в течение нескольких часов во время путешествия;если находитесь на постельном режиме, то периодически поднимайте ноги вверх;бросьте курить;выполняйте упражнения для улучшения кровообращения в голени и по всему телу;если вам назначили разжижители крови, принимайте их, согласно предписанию;используйте компрессионные чулки, если они рекомендованы.