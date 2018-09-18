4 симптома тромбоза подколенной вены
Но ситуация станет угрожающей, если тромб оторвется от сосудистой стенки и вместе с током крови проникнет в легкие. Такое состояние называется тромбоэмболией легочной артерии и часто имеет смертельный исход. Поэтому, чтобы избежать осложнений, стоит знать, как распознать тромбоз глубоких вен нижних конечностей.
Признаки тромбоза глубоких вен нижних конечностей
Тромбы могут образовываться в любых кровеносных сосудах, но чаще всего это происходит в венах нижних конечностей. Наиболее грозным является тромбоз глубоких вен бедра и голени, которые могут не вызывать никаких симптомов. Но чаще всего признаки все-таки появляются, и если произошел тромбоз глубоких вен голени, то можно отметить следующее:
судорожная боль и напряжение в мышцах голени со стороны образовавшегося сгустка;
заметная отечность;
горячая на ощупь;
изменение цвета - кожи голени может стать красной или синеватой, если под ней есть сгусток крови.
Обычно такие симптомы проявляются на одной ноге.
Крайне важно обратиться за медицинской помощью, как только вы заметили у себя описанные симптомы. Своевременное надлежащее лечение защитит вас от возможных осложнений.
Если сгусток крови отрывается и с кровью достигает легких, попадая в них, то появятся следующие симптомы:
внезапная и сильная одышка;
учащенное сердцебиение;
острая боль в груди, которая особенно чувствуется на вдохе;
кашель, иногда с кровью;
падение артериального давления;
головокружение;
обмороки.
Эти симптомы указывают на эмболию легких, что является чрезвычайно опасным для жизни. Как только они появились, немедленно звоните в службу экстренной помощи.
Кто наиболее подвержен риску образования кровяного сгустка в голени?
Некоторые люди более склонны к образованию сгустка крови в голени и в других частях организма. Приведем несколько факторов, которые повышают риск:
отсутствие движения длительное время, например, если прописан постельный режим или человек сидит в течение нескольких часов во время путешествия;
обезвоживание;
беременность;
использование некоторых оральных контрацептивов;
заместительная гормональная терапия в климактерический период;
курение;
ожирение;
серьезная травма ног;
рак;
некоторые нарушения свертываемости крови.
Как можно снизить риск образования сгустка крови в голени и в других местах?
Сгусток крови не всегда можно предотвратить, но есть некоторые меры, которые могут снизить риск его образования.
Речь идет о следующем:
пейте достаточное количество воды для предотвращения обезвоживания;
двигайте ногами и массируйте их, если вы сидите в течение нескольких часов во время путешествия;
если находитесь на постельном режиме, то периодически поднимайте ноги вверх;
бросьте курить;
выполняйте упражнения для улучшения кровообращения в голени и по всему телу;
если вам назначили разжижители крови, принимайте их, согласно предписанию;
используйте компрессионные чулки, если они рекомендованы.
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