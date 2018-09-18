В чем причина повышенного аппетита и как с ним бороться

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Повышенный аппетит - подлый друг многих женщин. Иногда организм уже точно сыт, но все равно хочется пробежаться тайком к холодильнику и взять что-нибудь вкусненькое. А уж если это происходит вечером или ночью, то ситуация и вовсе выходит из-под контроля! Причины для постоянного желания поесть могут быть абсолютно разными.Среди распространенных причин:ПМС;стресс;недосып;обезвоживание;низкокалорийная диета;вечерний голод (когда завтрак и обед были легкими).Как научиться подавлять чувство голода?Нужно научиться хитро обходиться со своим повышенным аппетитом. Есть несколько "помощников", которые будут кстати в этом деле. Добавьте все это в свой рацион и досуг.1. Пейте теплую воду. Она расслабляет органы пищеварения и притупляет чувство голода. А уж если выпить стакан воды перед сном, то это поможет отвлечься от навязчивых мыслей о еде. К слову, чай или кофе без сахара посреди дня тоже могут отвлечь от желания поесть.2. Занимайтесь физическими нагрузками. А лучше всего - ходьба или бег. Это помогает расщеплять жиры и освобождать энергию. Пешая прогулка или пробежка уж точно отвлекут от навязчивого чувства голода.3. Делайте полезные перекусы. Они будут благоприятнее влиять на организм, чем бисквиты или прочие сладости. Лучше выбирайте яблоки, грейпфрут, морковь и другие полезные фрукты и овощи.4. Установите режим питания. Так вы сможете отслеживать состояние своего организма и понимать, действительно ли вам нужно съесть что-то еще или вы и так уже хорошо насытились.Как еще умерить аппетит?1. Питайтесь разнообразно. Именно это правильно. Можно составить для себя рацион на неделю, в котором будут разные каши, салаты, молочные продукты, фрукты и овощи. Так вы сможете давать своему организму все, в чем он может нуждаться.2. Делайте акцент на завтрак. Это важно, так как именно он заряжает вас энергией на весь день. Не стоит также забывать и тот факт, что утром метаболизм работает лучше и быстрее, поэтому вы сможете переварить хорошую порцию полезной пищи.3. Старайтесь научиться отличать голод от повышенного аппетита. Прислушивайтесь к своим истинным потребностям. Предположим, резко захотелось сладкого, но не странно ли это? Организм, возможно, просто просит конкретных витаминов или гормонов счастья. Можно съесть кукурузу или брокколи.4. Хорошо пережевывайте пищу. Это позволит медленно насыщаться полезными витаминами и другими важными компонентами продуктов, но если же вы будете все бездумно глотать, то не удивляйтесь, что скоро снова захочется есть.Важно научиться контролировать свой аппетит, а не идти у него на поводу. Голод - это истинная потребность в еде. Она проявляется хотя бы даже тем, что вы испытываете пустоту в желудке или живот и вовсе издает звуки-сигналы. Аппетит же может проснуться только от того, что вы прошли мимо булочной. Нужна ли вам эта булка на самом деле? Нет, нет и еще раз нет. Прислушайтесь к нашим советам, чтобы правильно питаться и не переедать.