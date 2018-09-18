Кому нельзя есть овсяную кашу

Каша из овсяной крупы – «классика» завтраков. Она считается мега-полезной и постоянно рекомендуется к употреблению. Но следует знать: в овсянке содержатся не только здоровые компоненты. Есть категории людей, которым этот продукт не подходит.В овсяной каше присутствует фитиновая кислота, и это небезопасный элемент. Фитиновая кислота замедляет всасывание в кишечнике кальция и таким образом способна стать причиной дефицита крайне необходимого организму минерала. Кроме того, фитиновая кислота ускоряет вымывание кальция из костей.По этой причине терапевты советуют крайне осторожно давать овсянку маленьким детям, чей организм особенно сильно нуждается в кальции для формирования скелета и зубов. Если ребенок ослаблен, растет медленно, овсянку лучше совсем исключить из рациона. Для здоровых детей ее употребление разрешается, - но строго в умеренном количестве.Также овсянка может быть нежелательна для пожилых женщин. После менопаузы женский организм начинает страдать от нехватки кальция, что приводит к хрупкости костей и остеопорозу, склонности к переломам. Есть овсяную кашу в таких обстоятельствах не то, чтобы нельзя совсем, но уж точно не каждый день. По словам ученых, гораздо полезнее есть другие каши - перловую, гречневую или пшенную, овсянка должна быть гораздо более редким блюдом.Кроме того, овсянка не подойдет людям, чей организм не переносит клейковину, содержащую глютен. Страдающие этим нарушением не могут переваривать не только овес, но и другие такие злаки - рожь, пшеницу и ячмень. Врачи подсказывают, что часто непереносимость глютена наблюдается у детей, поэтому при кормлении кашами родителям нужно внимательнее следить за последствиями и при возникновении проблем с пищеварением обязательно обращаться к терапевту.Самым нежелательным для употребления видом овсянки специалисты считают готовые завтраки в виде овсяных хлопьев, которые требуют только лишь заливки молоком. Регулярное употребление таких овсяных хлопьев может поспособствовать развитию сахарного диабета, предостерегают эксперты.«Кроме фитиновой кислоты в этом продукте содержится также очень много крахмала. В процессе пищеварения он преобразуется в глюкозу, которая провоцирует выброс большого количества инсулина», - рассказали научные работники.