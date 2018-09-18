Простой метод позволяет победить рак и старость
По словам научных специалистов, возраст является самым важным фактором риска развития целого ряда смертельно опасных для человека заболеваний. Возможность приостанавливать старение, считают они, – это главный способ сократить количество таких заболеваний.
Авторы нового исследования смогли определить влияние на процессы старения бета-гидроксимасляной кислоты. Данная субстанция образуется в печени во время голодания в печени подобно кетоновым телам, и именно благодаря ее активности ограничение калорий дает эффект замедления старения. Под действием данной кислоты активнее обновляются клетки сосудистых тканей, обнаружили исследователи. В результате внутренние органы получают «прививку молодости», их жизнеспособный потенциал увеличивается.
Специалисты добиваются того, чтобы производство важной для омоложения кислоты в печени стало возможным не только за счет физического голодания. Они намерены разработать препарат, способный сымитировать аналогичный эффект. Лекарство такого рода позволит не только добиться продления жизни, но и уменьшить риск развития возрастных недугов - рака, болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистых патологий.
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