Простой метод позволяет победить рак и старость

Исследователи из Университета штата Джорджия (США) нашли экономный омолаживающий способ, который также продлевает жизнь. Ученые выяснили, что голодание и ограничение калорий побуждает организм производить вещества, которые дают физиологический эффект омоложения.По словам научных специалистов, возраст является самым важным фактором риска развития целого ряда смертельно опасных для человека заболеваний. Возможность приостанавливать старение, считают они, – это главный способ сократить количество таких заболеваний.Авторы нового исследования смогли определить влияние на процессы старения бета-гидроксимасляной кислоты. Данная субстанция образуется в печени во время голодания в печени подобно кетоновым телам, и именно благодаря ее активности ограничение калорий дает эффект замедления старения. Под действием данной кислоты активнее обновляются клетки сосудистых тканей, обнаружили исследователи. В результате внутренние органы получают «прививку молодости», их жизнеспособный потенциал увеличивается.Специалисты добиваются того, чтобы производство важной для омоложения кислоты в печени стало возможным не только за счет физического голодания. Они намерены разработать препарат, способный сымитировать аналогичный эффект. Лекарство такого рода позволит не только добиться продления жизни, но и уменьшить риск развития возрастных недугов - рака, болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистых патологий.