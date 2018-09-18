Супрун рассказала, как улучшить психическое здоровье

Какая привычка улучшает состояние психики.Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что в мире прослеживается тенденция того, что люди боятся обнять кого-то или просто подать руку незнакомым и близким людям.А это может иметь серьезные последствия для психического здоровья и самочувствия, говорится в сообщении в Facebook.Супрун объясняет, что такой запрет на физическое прикосновение сильно влияет на чувство социальной вовлеченности. Исследование ученых подтверждает, что прикосновение или объятие могут уменьшить ощущение исключения и улучшить настроение, в некоторых исследованиях прикосновение может уменьшить ощущение боли.Дотик чи обійми можуть покращити настрійПрикосновение или объятия могут улучшить настроениеЭто происходит из-за рецепторов в нашем теле. С помощью объятий или прикосновений стимулирование рецепторов способствует замедлению пульса и уменьшению давления.Физическое прикосновение может влиять на гормон кортизол, способный уменьшить уровень стресса и тревожности в организме.Именно поэтому Супрун советует по возможности проявлять свои чувства с помощью прикосновений и уважать личное пространство других.