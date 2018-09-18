Эти продукты категорически нельзя есть на ночь

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Есть перед сном в любом случае очень плохо. Это сказывается не только на самом сне, но и на общем здоровье человека. Конечно, все мы знаем, что перед сном лучше не есть жирной еды. Но на этом список не заканчивается.Черный шоколадБлагодаря кофеину и теобромину в своем составе, шоколад сильно возбуждает аппетит, так что шоколад желательно исключить его из вечернего рациона.Козий сырВ козьем сыре содержатся особые жиры, которые провоцируют расслабление клапанов, которые отделяют пищевод от желудка. Этот эффект имеет тенденцию к тому, чтобы сохраняться надолго. Из-за такого эффекта может возникнуть ложное чувство голода.Острый соусНочью желудок должен отдыхать, а острая пища не дает ему этого сделать, раздражая его стенки. Для восстановления слизистой организм требует жирной обволакивающей пищи, которая способна быстро погасить «пожар». Очевидно, что такого рода ужин – не принесет пользы фигуре.Красное виноМногие эксперты утверждают, что бокал красного вина перед сном полезен для здоровья. От части это действительно так, но, чтобы принести реальную пользу своему организму, следует учитывать время. Если выпить вино менее чем за 2 часа до сна, организм, получив заряд антиоксидантов, не способен к глубокому сну, потому что мозг сохраняет активность. Все это приводит к переутомлению и выработке кортизола, который провоцирует переедание.СладкоеПеред сладостями на ночь устоять довольно трудно, но необходимо. Простые углеводы, съеденные на ночь, организм моментально перерабатывает в жир.