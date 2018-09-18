Медики назвали полезные напитки, заменяющие кофе

Эти напитки легко приготовить в домашних условиях.Увлекаясь кофе, стоит помнить, что кофеин вызывает обезвоживание, повышение давления, а при частом регулярном употреблении - раздражительность и головную боль. Если вам не хватает вкуса или бодрости - мы знаем альтернативы кофе, которые менее пагубно скажутся на здоровье.Существует множество натуральных напитков, которые с легкостью разбудят организм с утра и зарядят его бодростью и энергией на весь день. Приготовить их очень просто в домашних условиях и сегодня мы расскажем о некоторых из них.Лимонно-медовый напитокИнгредиенты:Лимон – 2 долькиМед – 1 ч. ложкаМолотая корица – по вкусуВ стакан с теплой водой кладем 2 дольки лимона и чайную ложку меда, тщательно перемешиваем. В напиток можно добавить молотую корицу. Только в этом случае корицу следует вначале залить водой, а только потом добавить мед и лимон.Ананасово-имбирный напитокИнгредиенты:Ананас - 200 гмКорень имбиря - 2 смПетрушка - 1 пучокЛимонный сок - 1 ст. ложкаМед -1 ст. ложкаВ блендере перемолоть ананас, петрушку и очищенный имбирь. Добавить стакан холодной кипяченой воды, лимонный сок и мед.Можжевеловый напитокИнгредиенты:Ягоды можжевельника – 1 ст. ложкаГорячая вода – 500 млЛайм – 2 долькиЯгоды можжевельника залить кипятком и настоять под плотной крышкой. Затем процедить и добавить в напиток лайм.Лимонный напиток с шиповникомИнгредиенты:Вода - 1 лМед - 2 ст. ложкиСироп шиповника - 2 ст. ложкиЛимон - 1 штВыжать сок лимона и добавить сироп шиповника и мед. Затем залить водой и перемешать.Морковный напиток с имбиремИнгредиенты:Минеральная вода - 500 млМорковный сок - 2 стаканаНатертый имбирь - 1 ч. ложкаСок лимона - 2 ст. ложкиСахар или мед - по вкусуВыжать сок из моркови. В блендере смешать морковный, лимонный сок, имбирь и сахар. Добавить минеральную воду.