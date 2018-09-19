Что такое «чистое питание»: 12 важных правил

Диет сегодня огромное множество. Не все они одинаково полезны и эффективны, но это не мешает девушкам в погоне за красотой и стройностью пробовать то одну, то другую. Если ли идеальный вариант? Здравый смысл подсказывает, что идеальная диета должна соответствовать минимум трем правилам:Она должна быть совместима с повседневной жизнью.Она должна быть разнообразной.Она не должна портить удовольствие от еды и приготовления пищи.Методом исключения отсекаем множество модных сегодня диет. В поле зрения остается новый тренд — "чистое питание" или, как его иначе называют, "чистая диета". В чем ее смысл? Об этом рассказали эксперты.Правило 1. Что такое "чистое питание"?Основная идея довольно проста: ешьте много натуральных и питательных продуктов и постарайтесь исключить искусственные, то есть имеющие в своем составе промышленные ингредиенты. Например, сахар и белая мука не считаются "чистыми" продуктами, потому что теряют большую часть питательных веществ в процессе производства. Но есть и альтернатива: сахар можно заменить медом, муку — цельными зернами.Итак, "чистое питание" — это специальный режим питания, который предполагает употребление свежих овощей и фруктов, молочных продуктов, мяса, рыбы, бобовых и зерновых хорошего качества. Они могут быть термически обработаны, но не консервированы.Что еще важно? Важно снизить количество продуктов, имеющих длительный цикл производства, избегать множества ингредиентов в блюдах и добавок в составе — красителей, консервантов, стабилизаторов, усилителей вкуса и ароматизаторов.Правило 2. Что можно есть?Свежие фрукты и овощи (можно и замороженные), молочные продукты и яйца, рыбу, мясо, птицу, зерновые и бобовые, орехи, семечки, специи. Лучше всего отдавать предпочтение фермерским или органическим продуктам.Правило 3. Что нельзя есть?Любые консервы, сахар, любые искусственные подсластители, все продукты с белой мукой в составе (от выпечки и хлеба до пасты), полуфабрикаты, продукты в упаковках, содержащие пищевые красители, усилители вкуса и стабилизаторы.Употребление продуктов из этого списка должно быть сведено к минимуму. В идеале нужно совсем исключить их из рациона.Правило 4. Ешьте частоОчень важны 5-6 небольших приемов пищи в день. Это предотвратит неприятные приступы голода. Так что к завтраку, обеду и ужину обязательно добавьте два перекуса — второй завтрак и послеобеденный ланч.Правило 5. Обязательно завтракайтеПо утрам вашему телу нужно больше, чем глоток черного кофе. Если на приготовление завтраков нет ни времени, ни сил, готовьте их заранее, с вечера. Отлично подойдут каши, которые можно быстро разогреть, фруктовые салаты, смузи, бутерброды с цельнозерновым хлебом и овощами.Правило 6. Пейте водуПитьевой режим важен и при этой диете. Старайтесь выпивать не меньше 2-3 литров жидкости в день. Кроме чистой воды, это могут быть несладкие чаи и (иногда) неподслащенные соки. Алкоголь — только в меру. А вот с кофе, увы, придется расстаться.Правило 7. Ограничьте количество солиКонечно, совсем от нее отказываться не нужно, а вот последить за количеством придется. Доктора говорят, в день взрослый человек должен съедать в общей сложности 6 граммов соли — это полная чайная ложка. Это не так много, если учесть "скрытую" соль, которую мы съедаем со многими готовыми солеными продуктами.Избегая готовых продуктов, насколько это возможно, и используя другие специи или свежие травы в качестве приправ, можно "сэкономить" много соли.Правило 8. Объедините белки и углеводыПродукты, богатые белками, и продукты, богатые углеводами, отлично подходят для каждого приема пищи и очень хорошо сочетаются. Конечно, иногда можно полностью отказаться от углеводов, это наверняка позволит вам быстрее лишиться пары-другой кило, но это опасно срывами. Так что лучше следовать принципу — все в меру.Правило 9. Выбирайте качественные маслаВовсе отказываться от масел нельзя, просто нужно выбрать "чистые". Натуральные, холоднопрессованные масла полезны: это "чистые" альтернативы маргарину или кокосовому маслу, от которых стоит отказаться. Какие масла можно употреблять? Оливковое, кукурузное, кунжутное, льняное, тыквенное, кедровое, масло виноградных косточек и многие другие.Насыщенные жирные кислоты также играют важную роль в организме, но употребление молока и мяса может удовлетворить ваши потребности в них. Кроме того, "здоровые" жиры можно получить, добавив в рацион авокадо, орехи и семечки.Правило 10. Долой сахарВот от чего-чего, так от сахара точно придется отказаться. Подсластители тоже в счет. Но оставаться совсем без сладкого нельзя, поэтому разрешены натуральная фруктоза, сироп агавы и мед. Сладкие фрукты и сухофрукты, конечно же, никто не отменял.Правило 11. Смотрите на этикеткиНесмотря на то что диета запрещает продукты в упаковках, полностью от них отказаться непросто. Есть один секрет: выбирая продукты в супермаркете, посмотрите на этикетку с ингредиентами. Есть там какие-нибудь непонятные слова? Это не "чистый" продукт. Если ингредиентов мало и они натуральны, смело отправляйте товар в корзину.Правило 12. Готовьте дома"Чистое питание" предполагает приготовление домашних блюд из свежих натуральных ингредиентов. Причем блюда нужно съесть как можно быстрее после приготовления, поэтому не готовьте слишком много. Еще одна причина готовить дома, а не питаться в ресторане: в этом случае вы точно знаете, что именно в вашей тарелке — какие ингредиенты и приправы и в каком количестве.Ответим и на самый главный вопрос: не вредит ли "чистое питание" здоровью? Посудите сами: отказ от сахара, муки и обработанных продуктов с консервантами и красителями действительно поможет сбросить лишние килограммы. А свежие фрукты, овощи, молочные продукты, мясо и рыба с лихвой восполнят потребность в витаминах, минералах и прочих питательных веществах.Многие принципы "чистого питания" рекомендуют и врачи — больше 3 приемов пищи, соблюдение питьевого режима, ограничение мучного и сладкого. Важно и то, что не нужно мучить себя голодом. За размерами порций и частотой приемов пищи вы следите самостоятельно и можете питаться с удовольствием.