Одиночество запускает механизм самосохранения

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Университет Чикаго установил: люди, жалующиеся на чувство одиночества, ведут себя особым образом. Они, к примеру, садятся дальше от друзей или родных. Их личное пространство в принципе больше, чем у остальных. Тенденция к дистанцированию относится даже к мужьям и женам.Было проведено два эксперимента, наглядно показывающих это. Ученые выяснили примерно у 600 добровольцев, как те предпочитали стоять или сидеть рядом с группами людей, включая друзей, родных, романтических партнеров и случайных знакомых. В среднем ощущение одиночества удваивало вероятность того, что человек расположится в стороне от лиц из ближайшего окружения. А вот на расположение относительно групп неблизких людей одиночество не влияло.По словам ученых, чувство одиночества может приводить к непродолжительной активации инстинкта самосохранения. Как результат, человек будет отстраняться от других. В целом, чем острее человек ощущает одиночество, тем сильнее у него реакция на социальные угрозы, социальный отказ или межличностную агрессию. Получается замкнутый круг - чтобы преодолеть одиночество, нужно сблизиться, но механизм самосохранения не дает это сделать.