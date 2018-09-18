Миф о самых вредных кухнях для человеческого здоровья

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Экспертами в области питания был опубликован список из пяти наиболее вредных кухонь мира. В то же время есть совершенно другая диетологическая точка зрения утверждающая, что влияние пищи очень индивидуально, и абсолютно вредных или полезных систем питания не бывает.В перечне вредных кухонь мира, составленном учеными, оказались гастрономические традиции чешской, американской, немецкой, бельгийской и венгерской национальных кухонь. Главная претензия специалистов – в этих рационах слишком много жареного и сладостей. Кроме того, эксперты конкретизировали, что чешская кухня признана вредной за большое количество блюд из жирной жареной свинины, калорийных гарниров и пива, американская – за обилие жирного и сладкого фастфуда, немецкая – за избыток свинины, пива, выпечки и сосисок, бельгийская – за чрезмерное количество жирных молочных продуктов и сладкого, венгерская – за преувеличенно острое мясо.Но, комментируя тему вредных национальных кухонь, известный российский диетолог Маргарита Королева заметила, что понятия полезной и вредной кухня крайне субъективные. Кому-то вредным может стать то, что способно пойти на пользу другому, сказала Королева.По мнению диетолога, нет ничего плохого в том, чтобы пробовать кухню разных стран, так как организм благодаря этому получает разнообразные вкусовые впечатления. Но главное, нужно избегать пресыщения и переедания. Королева подчеркнула, что для каждого человека самой здоровой и естественной будет система питания родного ему региона.«Надо отдавать предпочтение блюдам щадящей обработки из зерновых, из мяса, из овощей и фруктов. Кроме того, надо вести здоровый образ жизни, учиться управлять стрессами и достаточно спать. Это будет профилактикой набора лишнего веса и таких проблем, как развитие гипертонии, ишемии, болезней сосудов, онкологических заболеваний», - порекомендовала эксперт.