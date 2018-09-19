Медики рассказали, почему вредно быть идеальной женщиной

Постоянное движение вперед и гнев способны нанести удар по здоровью.Женщины, которые были очень послушными в детстве и учились на отлично, имеют значительно слабее здоровье.Со слов специалистов, девочки, которые пытались оправдать ожидания родителей и были отличницами в школе, во взрослом возрасте могут страдать от мигреней.Со слов психологов, одной из причин является то, что такие дети часто сердятся на родственников, если им отказывают, например, погулять со сверстниками или пойти на вечеринку.Во взрослом возрасте они могут быть успешными и счастливыми до первых неудач, ведь тогда у них исчезает энтузиазм и желание работать. А это отмечается сразу и на самочувствии, ведь постоянное движение вперед и гнев способны нанести удар по здоровью.