Медики рассказали о вреде и пользе жвачки
От смолы к синтетике
С самого начала своего существования человек стремился что-нибудь пожевать, поэтому археологи время от времени находят прообразы современной жевательной резинки в различных частях света. Самый древний из обнаруженных образцов относится к периоду неолита.
Жевать натурально. Природные альтернативы жевательной резинке
Известно, что древние греки жевали смолу мастичного дерева, чтобы очистить зубы от остатков пищи. Индейцы майя для этой цели использовали сок каучуковых деревьев, а индейцы, обитавшие на территории современных Канады и США, пользовались сосновой смолой и хвоей.
В Индии и Юго-Восточной Азии дыхание освежали при помощи смеси перечных листьев и семян арековой пальмы и извести.
На Руси тоже не оставляли челюсти без работы – жевали смолу лиственницы и бересту. За века состав жевательной резинки претерпел серьёзные изменения: к концу XIX века желающих жевать смолу с остатками иголок и веточек не поубавилось, и химикам в срочном порядке пришлось придумывать приятную альтернативу.
В 1869 году родилась идея жвачки из каучука, а в 1928?м – формула, которой в той или иной степени придерживаются и поныне. Одна часть каучука, одна – кукурузного сиропа, три части подсластителей.
Правда, сегодня вместо натурального каучука в качестве основы для жвачки нередко используют парафин, нефтяной воск или полиэтилен.
В качестве подсластителей добавляют сахар и многочисленные заменители. Причём ни одно решение не может быть названо полезным для здоровья.
Внимание на состав
Кроме сахара в качестве подсластителей используются аспартам, сорбит, изомальт, ксилит. Практически все они в той или иной степени вредят здоровью. Так, аспартам содержит аспарагиновую кислоту, которая является отравляющим веществом. Да, в жвачке её минимальное количество, но частое употребление может способствовать накоплению вещества в организме. Аспарагиновая кислота приводит к нарушению обмена сигналами между правой и левой долями мозга, в результате человек теряет связь с действительностью и возможность адекватно реагировать на события.
В 1985 году было представлено исследование о том, что аспартам при подогревании до 30 градусов разлагается на составляющие – формальдегид, метанол и фенилаланин, опасные для здоровья человека вещества. А южноафриканские учёные обнаружили, что аспартам повышает вероятность развития болезни Альцгеймера.
Впрочем, несмотря на все предупреждения учёных, на территориях США и Европы аспартам считается веществом, безопасным для употребления в пищу.
Свойства ксилита, который, как мы знаем из рекламы, ведёт суровую борьбу с кариесом, также вызывают сомнения у учёных. В 2015 году исследования показали, что у людей, использовавших ксилит, среднее количество кариозных зубов во рту оказалось всего на 13% меньше, чем у контрольной группы, употреблявшей сахар.
Ксилит также обвиняют в том, что он способствует формированию камней в почках и обладает слабительными свойствами. Последним грешат и другие подсластители – изомальтит и сорбит.
Важно!
Людям с нарушениями ЖКТ, почечной недостаточностью, сахарным диабетом следует проявить осторожность и поразмыслить о необходимости жвачки. Также осторожность следует проявить беременным женщинам. В жвачке содержится большое количество балластных веществ, которые не перевариваются организмом и могут повредить растущей иммунной системе ребёнка.
А есть ли польза?
Очищение полости рта от остатков пищи – главная функция современной жвачки. Однако больше всего пользы жвачка приносит вовсе не зубам. Британские исследователи в 2013 году выяснили, что концентрация внимания у людей, жующих жвачку, на 10% выше, чем у тех, кто размышляет без «допинга».
Жевательная резинка может также помочь перевариванию пищи, ведь в процессе жевания вырабатывается слюна, желудочный сок и другие пищеварительные ферменты. Но, чтобы не навредить желудку, пользоваться жвачкой можно только после еды и недолго – минут 10–15.
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