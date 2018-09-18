Медики рассказали о вреде и пользе жвачки

Многие уверены, что в довесок к голливудской улыбке с помощью жвачки можно заработать язву и гастрит. Разберёмся, кто прав.От смолы к синтетикеС самого начала своего существования человек стремился что-нибудь пожевать, поэтому археологи время от времени находят прообразы современной жевательной резинки в различных частях света. Самый древний из обнаруженных образцов относится к периоду неолита.Жевать натурально. Природные альтернативы жевательной резинкеИзвестно, что древние греки жевали смолу мастичного дерева, чтобы очистить зубы от остатков пищи. Индейцы майя для этой цели использовали сок каучуковых деревьев, а индейцы, обитавшие на территории современных Канады и США, пользовались сосновой смолой и хвоей.В Индии и Юго-Восточной Азии дыхание освежали при помощи смеси перечных листьев и семян арековой пальмы и извести.На Руси тоже не оставляли челюсти без работы – жевали смолу лиственницы и бересту. За века состав жевательной резинки претерпел серьёзные изменения: к концу XIX века желающих жевать смолу с остатками иголок и веточек не поубавилось, и химикам в срочном порядке пришлось придумывать приятную альтернативу.В 1869 году родилась идея жвачки из каучука, а в 1928?м – формула, которой в той или иной степени придерживаются и поныне. Одна часть каучука, одна – кукурузного сиропа, три части подсластителей.Правда, сегодня вместо натурального каучука в качестве основы для жвачки нередко используют парафин, нефтяной воск или полиэтилен.В качестве подсластителей добавляют сахар и многочисленные заменители. Причём ни одно решение не может быть названо полезным для здоровья.Внимание на составКроме сахара в качестве подсластителей используются аспартам, сорбит, изомальт, ксилит. Практически все они в той или иной степени вредят здоровью. Так, аспартам содержит аспарагиновую кислоту, которая является отравляющим веществом. Да, в жвачке её минимальное количество, но частое употребление может способствовать накоплению вещества в организме. Аспарагиновая кислота приводит к нарушению обмена сигналами между правой и левой долями мозга, в результате человек теряет связь с действительностью и возможность адекватно реагировать на события.В 1985 году было представлено исследование о том, что аспартам при подогревании до 30 градусов разлагается на составляющие – формальдегид, метанол и фенилаланин, опасные для здоровья человека вещества. А южноафриканские учёные обнаружили, что аспартам повышает вероятность развития болезни Альцгеймера.Впрочем, несмотря на все предупреждения учёных, на территориях США и Европы аспартам считается веществом, безопасным для употребления в пищу.Свойства ксилита, который, как мы знаем из рекламы, ведёт суровую борьбу с кариесом, также вызывают сомнения у учёных. В 2015 году исследования показали, что у людей, использовавших ксилит, среднее количество кариозных зубов во рту оказалось всего на 13% меньше, чем у контрольной группы, употреблявшей сахар.Ксилит также обвиняют в том, что он способствует формированию камней в почках и обладает слабительными свойствами. Последним грешат и другие подсластители – изомальтит и сорбит.Важно!Людям с нарушениями ЖКТ, почечной недостаточностью, сахарным диабетом следует проявить осторожность и поразмыслить о необходимости жвачки. Также осторожность следует проявить беременным женщинам. В жвачке содержится большое количество балластных веществ, которые не перевариваются организмом и могут повредить растущей иммунной системе ребёнка.А есть ли польза?Очищение полости рта от остатков пищи – главная функция современной жвачки. Однако больше всего пользы жвачка приносит вовсе не зубам. Британские исследователи в 2013 году выяснили, что концентрация внимания у людей, жующих жвачку, на 10% выше, чем у тех, кто размышляет без «допинга».Жевательная резинка может также помочь перевариванию пищи, ведь в процессе жевания вырабатывается слюна, желудочный сок и другие пищеварительные ферменты. Но, чтобы не навредить желудку, пользоваться жвачкой можно только после еды и недолго – минут 10–15.