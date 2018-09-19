Медики рассказали, почему мы трем глаза

Когда ты устал после тяжелого рабочего дня или ощущаешь утреннюю сонливость, твои руки сами тянутся к глазам. Стоит только потереть глаза, как усталость и сонливость отступают, ты начинаешь чувствовать себе лучше и бодрее. Тереть глаза приятно, но это не самое полезное занятие, в перспективе привычка тереть глаза приводит к снижению зрения.Чаще всего люди трут глаза при ощущении зуда и раздражения, а также в стрессовых ситуациях. При растирании осуществляется стимуляция выработки слезной жидкости, раздраженные или уставшие глаза увлажняются, слеза вымывает из глаз частички пыли и другие раздражители. Но мало кто знает, что потирание глаз может инициировать окулокардиальный, при котором потирание глаз вызывает замедление пульса и снижение уровня стресса. Именно благодаря этому механизму, потирая глаза, мы чувствуем себя более спокойными.При этом, потирая глаза слишком часто, ты повышаешь риск повредить их структуру, если на поверхности глаза находится ресничка или другая инородная частица, то она может привести к царапинам на роговице глаза.Боль при царапине на роговице – это не самое приятное ощущение, при нем постоянно кажется, что в глазу есть что-то инородное, повышается чувствительность к свету.Также потирания глаз могут нанести повреждения сосудам, глаза станут красными и раздраженными. Страдает и кожа вокруг глаз, от механического воздействия она становится темнее. Красные глаза в сочетании с темной кожей вокруг них – это не самое приятное зрелище, человек сразу начинает выглядеть измученным и старым.При наличии генетической предрасположенности растирание глаз может привести к истончению роговицы, а также к изменению ее формы. Данное состояние называют кератоконус, роговица становится конусообразной, зрение сильно ухудшается, для его восстановления необходимо провести операцию.Это достаточно веские причины для того, чтобы проследить за собой и понять, как часто ты трешь глаза. Особенно опасной привычка тереть глаза станет для обладателей контактных линз, края линз могут нанести серьезные повреждения роговице. Люди, которые в прошлом перенесли лазерные операции для коррекции зрения, подвержены более сильному риску занести в глаза инфекцию при потирании.Необходимо проанализировать причины, по которым ты трешь глаза, и найти более безопасное действие для замены. Если причиной желания потереть глаза являются сухость и раздражение, то стоит попробовать капли-заменители слезы, они делают глаза более увлажненными. Если же тебе часто хочется тереть глаза по причине стресса, то будет безопасней заменить это действие на дыхательную гимнастику.