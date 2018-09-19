Медики определили самый «здоровый» тип женской фигуры

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Результат исследований американских ученых.Исследования ученых из США завершилось вердиктом о том, что женщины с фигурой «груша» являются более здоровыми и защищенными от воздействия опасных для организма факторов, чем их сверстники с фигурой «яблоко».Это мнение основано на результатах эксперимента, проведенного в стенах Калифорнийского университета в Риверсайде.Детали этого исследования опубликовал журнал Frontiers in Immunology. Его авторы экспериментировали с грызунами, которые получали пищу с высокой концентрацией жиров. Ученые следили за тем, как изменения в организме тестовых животных происходили через постоянный доступ к жирной пище, уделяя при этом особое внимание тому, каким образом осуществлялось отложение жира в толстея животных.Специалисты установили, что на фоне жирной диеты у самцов мышей снижался уровень тестостерона, в то же время у самок подобных гормональных изменений не происходило. Ученые считают, что в случае с самками они столкнулись с «защитой, основанным на яичниковом эстрогены».Как соотносятся результаты эксперимента на мышах со здоровьем человека? По мнению исследователей, полученные ими данные свидетельствуют о том, что женщины в большей степени защищены от негативных последствий ожирения, чем мужчины, поскольку у представительниц прекрасной половины человечества жир часто накапливается не в области талии и живота, а ниже, на ягодицах и бедрах.«В тучных женщин возникают проблемы с зачатием, но в целом они более защищены, если жировые отложения не накапливаются в области талии. При скоплении жира на талии развивается метаболический синдром, невосприимчивость к инсулину и диабет второго типа. У мужчин с подобным типом ожирения отмечаются низкое либидо, дефицит энергии и уменьшение мышечной силы «, - рассказали авторы работы.