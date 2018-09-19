Что может рассказать обоняние о состоянии здоровья

Проблемы с нюхом могут сигнализировать о серьезных заболеваниях.

Способность человека остро чувствовать запахи, или же наоборот, проблемы с обонянием могут рассказать много интересных фактов о вашем здоровье.

По мнению ученых, если вы в течение определенного периода времени чувствуете, что ваше обоняние ухудшилось, это может быть сигналом, что у вас проблемы со здоровьем.

Так, ученые констатируют, что люди могут чувствовать «обонятельные галлюцинации» перед тем, как у них начинается мигрень. На это указывает исследование, проведенное медицинским центром по диагностике и лечению головной боли, расположенном в Нью-Йорке.

Также ученые подметили, что иногда внезапно человек может почувстовать странный запах, не понимая, откуда он: например, запах рыбы, когда ее нет рядом. Это может быть признаком инсульта.

Кроме того, ученые установили, что неспособность распознавать запахи повышает риск смерти в течение 5 лет.

Кроме того, неспособность различать запахи может сигнализировать о ранних стадиях болезни Альцгеймера. Почему? Когда болезнь начинает убивать клетки головного мозга, среди них часто и возникают те, которые важны для обоняния.
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Добавил klava в категорию Разное

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