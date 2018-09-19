Как набрать мышечную массу с помощью веганской диеты

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Если вы мечтаете набрать мышечную массу, рекомендуем придерживаться диеты с высоким содержанием различных видов семян и орехов. Именно эти полезные продукты являются мощным природным источником белка. МедикФорум выяснил, что есть, чтобы набрать мышечную массу, если вы отказались от употребления мяса.Хотите ли вы придерживаться безопасного образа жизни, который не только защищал бы фауну нашей планеты, но и положительно влиял на ваше самочувствие и здоровье? Хотели бы вы попробовать придерживаться веганской диеты? Или вы сейчас в поиске эффективных методов, которые помогли бы вам быстро набрать мышечную массу без риска для здоровья?Не волнуйтесь, если вы не можете или не хотите по каким-то соображениям употреблять мясные продукты. Набрать мышечную массу можно и без них, главное - это внести несколько важных изменений в свой ежедневный рацион. Как можно быстро и безопасно набрать мышечную массу и подтянуть все мышцы тела без возможных рисков для здоровья?Поможет ли веганская диета набрать мышечную массу?Основу этого стиля питания составляют всего два простых блюда, которые необходимо просто соединить со своим привычным рационом. Если такого меню вам будет достаточно, добавлять к нему другие блюда не нужно.Этими двумя блюдами являются невероятно вкусный коктейль и пикантный низкокалорийный салат. Коктейль лучше употреблять на завтрак или обед, тогда как салат станет прекрасным дополнением к основному блюду на ужин. Поверьте, эти два блюда сами по себе являются достаточно полноценными, поэтому они помогут сохранить баланс питательных веществ в организме.Впрочем, необходимо соблюдать диету для набора мышечной массы не более 4-х недель, чтобы такой рацион вам не надоел. Например, вы можете чередовать неделю веганской диеты с неделей своего привычного рациона. Такой стиль питания позволит вам еще раз убедиться в том, что правильный и сбалансированный рацион также может быть разнообразным и интересным.Коктейль, который поможет набрать мышечную массуВерите или нет, но этот клубничный коктейль является вполне полноценной пищей, ведь в его состав входят высококачественные натуральные жиры, незаменимые для организма белки, а также фрукты и овощи. Чтобы продержаться как минимум один месяц на веганской диете, необходимо всегда иметь под рукой протеиновые порошки с различными вкусами.веганФантазируя и смешивая различные вкусы, вы никогда не устанете от этого полезного напитка.Ингредиенты:• 6 средних клубники, тщательно помыть• 1 стакан листьев шпината, тщательно вымытые и очищенного (30 г)• протеинового порошка с вашим любимым вкусом (15 г)• 10 штук миндаля• миндального или любого другого веганского масла (20 г)• 1 стакан кокосового молока (250 мл)• 1 кубик льдаСпособ приготовления:• Тщательно взбейте все компоненты в блендере до однородной консистенции.• Подавать напиток лучше сразу после приготовления.Веганский салат, который поможет набрать мышечную массуКак приготовить веганский салат, который поможет вашим мышцам? Этот веганский салат является невероятно вкусным, ведь в его состав входит много пряных специй. Благодаря своей пикантности это блюдо вам никогда не надоест и поможет неуклонно соблюдать диету. Если же вам все-таки захочется чего-то новенького, можете заменить привычные специи другими ароматными травами и пряностями.Обратите внимание, что для сохранения всех полезных свойств блюда лучше не использовать готовые магазинные салатные заправки и соусы, ведь в их состав входит большое количество соли и консервантов. Вы можете самостоятельно приготовить полезную заправку для этого салата в домашних условиях. Все, что вам понадобится - это небольшое количество растительного масла и свежий фруктовый сок.Вы также можете поэкспериментировать и использовать для заправки салата различные растительные масла, например, масло авокадо или кунжута, а также масло с пряными травами.Ингредиенты:• 1 авокадо, нарезанное кубиками• 1 стакан молодого шпината (30 г)• 1/2 упаковки сыра тофу, нарезанного кубиками• 1/2 стакана репчатого лука, мелко нашинкованного (110 г)• 2 измельченные дольки чеснока• оливковое масло (15 г)• вода (15 мл)• тмин (5 г)• 1 щепотка молотого черного перца• 1 щепотка морской соли• 1 щепотка сушеного тимьянаСпособ приготовления:веганы• Прежде всего смешайте в глубокой посуде воду, тимьян, тмин, соль и перец. Тщательно перемешайте все специи и отложите их на время приготовления салата.• Поставьте на плиту сковородку и разогрейте в ней оливковое масло.• Как только масло хорошо подогреется, добавьте сюда измельченные чеснок и лук. Тушите овощи на медленном огне в течение 5 минут, пока они не станут мягкими и нежными.• Добавьте тофу, нарезанный кубиками, и продолжайте тушить в течение еще 10 минут.• Когда сыр расплавится, добавьте в сковороду смесь из пряностей и воды. Тщательно перемешайте блюдо с помощью деревянной лопатки или небольшой ложки.• Добавьте листья шпината и тушите блюдо еще 2 минуты на среднем огне.• Как только шпинат станет мягким, снимите сковороду с огня. Переложите теплый салат в красивую тарелку и сразу подавайте его к столу.• Перед подачей можно украсить блюдо кусочками свежего авокадо.Как видите, эти два простых блюда являются не только невероятно аппетитными, но и доступными, ведь для их приготовления вам понадобится всего несколько недорогих ингредиентов.веганДобавьте в свой рацион орехи и семенаПоскольку эти два продукта содержат большое количество протеинов, они являются прекрасными заменителями мясных изделий. К тому же они очень маленького размера, поэтому вам будет очень просто всегда носить их с собой. За счет этого полезный перекус всегда будет у вас под рукой.Можно всегда носить с собой такие виды семян и орехов:• 1/4 стакана тыквенных семечек, содержащий 15 г протеина;• 1/4 стакана миндаля, в который входит 10 г протеина;• 2 столовые ложки арахисового масла, которые содержат 12 г протеина.