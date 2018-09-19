В каком возрасте мы начинаем стареть?

Помните у нашего знаменитого Тургенева: «в комнату вошла сорокалетняя старуха»? Так в каком же возрасте современные люди начинают стариться?Ответ очень неоднозначный — все в разное время, но с небольшими отклонениями на 3-5 лет в ту или иную сторону.На самом же деле мы не отделены от природы, хоть и являемся ее венцом на нашей планете (думаю, что не надо обольщаться, что наш разум — это высший разум Вселенной, в последнее время ученый мир активно изучает гипотезу возникновения человека, не исключая палеоконтактную), поэтому наш организм начинает стариться уже достигнув 25 летнего возраста. Это период до которого он в состоянии оставить после себя здоровое потомство, не успев накопить множество мутаций в результате безобразного отношения к своему образу жизни.По медицинской статистике очень помолодели такие заболевания, как гипертоническая болезнь, остеохондроз, сахарный диабет, ожирение, мочекаменная и желчекаменная болезни, нарушения зрения, болезни суставов и онкология.Занимаясь валеодиагностикой, скажу больше — очень много пациентов выявляется в возрасте 30-35 лет со злокачественной формой гипертонической болезни, кардиосклерозом, спондилопатией шейного и грудного отделов позвоночника. Женщины, не достигшие 40 лет, имеют много гормонозависимых доброкачественных опухолей половой сферы- это из-за дисфункции печени, так как именно в ней происходит метаболизм женских половых гормонов.Молодежь наша до 35-40 лет не обращает внимания на прогрессивное ухудшение здоровья и обращаются к медикам на поздних стадиях, проклиная врачей, что не смогли помочь.А сами Вы где были?За условную норму, принятую с учетом средней продолжительности жизни человека на сегодняшний день взяты следующие признаки начала старения организма постепенно возникающие один за другим с увеличением возраста, это:снижение упругости кожи, мышечного тургора (с 25-30 лет),дисфункции пищеварительного тракта (если в детстве человек был здоров)желчекаменная болезнь, мочекаменная болезнь, запоры с 48 -60 летснижение потенции у мужчин (при отсутствии аденомы простаты) после 50 летпоседение волос в норме после 48 летпатология костной системы — после 50 летувеличение веса в норме в период пре- и постменопаузы у женщин на 5 кгпоявление морщин-после 30 летнарушения работы сердечно-сосудистой системы по причине атеросклероза — в норме после 60 летизменения в щитовидной железе могут наступать в норме с 55-60летвозрастные изменения зрения — после 40 летвозрастные изменения слуха — после 40-45 летменопауза у женщин в норме от 45 до 50 летсухость слизистой влагалища у женщин, атрофия молочных желез после 55 летнарушения памяти — после 50 летизменения настроения ( возрастная энцефалопатия) в норме после 65 летЗдесь перечислены нормально протекающие возрастные изменения.Если же у вас, не достигнув 50 лет, имеются такие проблемы, как:аутоиммунные заболевания (системная красная волчанка, аутоиммунный тиреоидит, сахарный диабет, ревматоидный артрит)миома маткимастопатиякисты яичниковполипы шейки маткивысокое артериальное давлениеизбыточный вес более, чем на 7 кгхронический бронхитпанкреатитболезни кровидизбиоз кишечникаузловой зоббронхиальная астмато ваш биологический возраст превышает паспортный на 8-10 лет.