В каком возрасте мы начинаем стареть?
Ответ очень неоднозначный — все в разное время, но с небольшими отклонениями на 3-5 лет в ту или иную сторону.
На самом же деле мы не отделены от природы, хоть и являемся ее венцом на нашей планете (думаю, что не надо обольщаться, что наш разум — это высший разум Вселенной, в последнее время ученый мир активно изучает гипотезу возникновения человека, не исключая палеоконтактную), поэтому наш организм начинает стариться уже достигнув 25 летнего возраста. Это период до которого он в состоянии оставить после себя здоровое потомство, не успев накопить множество мутаций в результате безобразного отношения к своему образу жизни.
По медицинской статистике очень помолодели такие заболевания, как гипертоническая болезнь, остеохондроз, сахарный диабет, ожирение, мочекаменная и желчекаменная болезни, нарушения зрения, болезни суставов и онкология.
Занимаясь валеодиагностикой, скажу больше — очень много пациентов выявляется в возрасте 30-35 лет со злокачественной формой гипертонической болезни, кардиосклерозом, спондилопатией шейного и грудного отделов позвоночника. Женщины, не достигшие 40 лет, имеют много гормонозависимых доброкачественных опухолей половой сферы- это из-за дисфункции печени, так как именно в ней происходит метаболизм женских половых гормонов.
Молодежь наша до 35-40 лет не обращает внимания на прогрессивное ухудшение здоровья и обращаются к медикам на поздних стадиях, проклиная врачей, что не смогли помочь.
А сами Вы где были?
За условную норму, принятую с учетом средней продолжительности жизни человека на сегодняшний день взяты следующие признаки начала старения организма постепенно возникающие один за другим с увеличением возраста, это:
снижение упругости кожи, мышечного тургора (с 25-30 лет),
дисфункции пищеварительного тракта (если в детстве человек был здоров)
желчекаменная болезнь, мочекаменная болезнь, запоры с 48 -60 лет
снижение потенции у мужчин (при отсутствии аденомы простаты) после 50 лет
поседение волос в норме после 48 лет
патология костной системы — после 50 лет
увеличение веса в норме в период пре- и постменопаузы у женщин на 5 кг
появление морщин-после 30 лет
нарушения работы сердечно-сосудистой системы по причине атеросклероза — в норме после 60 лет
изменения в щитовидной железе могут наступать в норме с 55-60лет
возрастные изменения зрения — после 40 лет
возрастные изменения слуха — после 40-45 лет
менопауза у женщин в норме от 45 до 50 лет
сухость слизистой влагалища у женщин, атрофия молочных желез после 55 лет
нарушения памяти — после 50 лет
изменения настроения ( возрастная энцефалопатия) в норме после 65 лет
Здесь перечислены нормально протекающие возрастные изменения.
Если же у вас, не достигнув 50 лет, имеются такие проблемы, как:
аутоиммунные заболевания (системная красная волчанка, аутоиммунный тиреоидит, сахарный диабет, ревматоидный артрит)
миома матки
мастопатия
кисты яичников
полипы шейки матки
высокое артериальное давление
избыточный вес более, чем на 7 кг
хронический бронхит
панкреатит
болезни крови
дизбиоз кишечника
узловой зоб
бронхиальная астма
то ваш биологический возраст превышает паспортный на 8-10 лет.
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