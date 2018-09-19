Можно ли запастись кальцием с помощью продуктов?

Недостаток кальция в организме мешает его нормальной работе и приводит к нарушению метаболических процессов. Так, нехватка этого микроэлемента может стать причиной онемения конечностей и такого неприятного явления, как «мурашки по коже», а также мышечных спазм и судорог.В более серьезных масштабах недостаток кальция становится причиной кариеса, проблем с ногтями и волосами, которые становятся более ломкими, остеопороза, а также постоянного чувства усталости.В случае большой потери кальция организмом могут возникать сильные сердцебиения, чрезмерное потоотделение, ощущения нехватки воздуха, бессонница и даже немотивированные приступы паники.У детей недостаток кальция может стать причиной возникновения рахита и других проблем в процессе роста и развития организма. Чтобы организм мог усвоить и эффективно задействовать кальций в обменных процессах, его нужно сочетать с некоторыми другими витаминами и микроэлементами, такими как:витамин D, который вырабатывается в организме человека под воздействием солнечных лучей;витамин А, присутствующий в облепихе, а также в овощах желтого и оранжевого цвета;витамин С, который есть в цитрусовых, шиповнике, петрушке, а также магний.Кроме того, что он необходим для здоровья костей, кальций выполняет в организме еще несколько важнейших функций:поддерживает мышечную массу,способствует хорошему состоянию кровеносных сосудов,регулирует выработку гормонов.Не рекомендуется прибегать к искусственно синтезируемому кальцию, ведь в нашем распоряжении есть великое множество продуктов питания, богатых этим элементом. В любом случае, натуральная пища лучше всего подходит для снабжения организма всеми необходимыми для его нормальной жизнедеятельности веществами.Кальций в избытке содержится в натуральном молоке и его производных, крупах, яичном желтке, фасоли, горохе, минеральной воде, овощах с листьями зеленого цвета, рыбе, винограде, орехах, семечках.В йогурте домашнего приготовления большое количество кальция и мало жиров, поэтому диетологи рекомендуют к потреблению именно такой йогурт, и не только в качестве идеального диетического продукта, но и для пополнения необходимых запасов кальция.Все диетологи единогласно советуют не покупать в магазине йогурты с высоким содержанием сахара и красителей. Целебная минеральная вода также представляет собой превосходный источник натурального кальция, поэтому она должна постоянно присутствовать в вашем рационе, особенно в тех ситуациях, когда вы быстро и часто утомляетесь, ощущаете на себе последствия стрессов, страдаете от жары, мечтаете сохранять спокойствие в сложных ситуациях или же вам предстоят большие физические нагрузки.Стакан минеральной воды снабдит вас необходимой энергией, прогонит усталость и поднимет настроение. Но если вы будете потреблять ее регулярно и в больших количествах, то минеральная вода может стать причиной вздутия и запоров, поэтому старайтесь пить ее только в случае необходимости.Есть у кальция и враги. Кофе в больших количествах, энергетические и сладкие газированные напитки «съедают» кальций, а также препятствуют вашему организму его усваивать. Кроме того, людям, страдающим от постоянного недостатка кальция, подтвержденного соответствующими анализами, не следует злоупотреблять соленой пищей.