Массаж исцеляет душу и тело

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Массаж — это приятный опыт и серьезная терапия, когда он сделан специалистом-кинезитерапевтом. Рекомендуется для любых заболеваний опорно-двигательной системы, при условии, что нет никаких противопоказаний.Для младенцев — особенно полезно для общего развития тела и общения с ребенком.Для лечения простуды и профессиональных болей.Для общего благотворного воздействия на организм.Чтобы сделать массаж кому-то, нужно обладать знаниями и умениями, иначе вместо пользы, можно нанести вред человеку. Поэтому, прежде всего нужно пройти курсы массажа львов, где вам расскажут, покажут и проконтролируют все ваши движения. Вы научитесь чувствовать тело, дух и потребности ваших клиентов. Не зря же говорят, что массаж лечит не только тело, но и душу.Что нужно знать о массаже новичкам?Обеспечьте комфорт. Если человек лежит на спине, положите опору под колени, лодыжки и шею так, чтобы тело было ровным, а все мышцы в состоянии покоя. Если человек лежит на животе — поддержка находится в области головы и коленей. Хорошо, чтобы человек полностью расслабился, кожу, желательно, предварительно разогреть, лучше всего массировать обнаженную кожу, так как массаж влияет на ее рецепторы.Знание о человеческом теле. Вам не обязательно становиться кинезитерапевтом, но основные факты о человеческом теле нужно узнать. Какой мускул, где начинается и заканчивается, в каком направлении находится его волокно. Таким образом, массаж будет более точным.Никогда не массируйте на суставах и костях. Это особенно важно для позвоночника. С обеих сторон — да, но не на самом позвонке и не на самом копчике.Никогда не массируйте лимфатический узел — эта ткань мягкая, без мышц, но она очень специфична.Сам массаж никогда не делается агрессивными движениями. Необходимо знать, где начинается мышца, а затем, в направлении волокон, двигаться со слабым давлением, к концу мышцы. Таким образом, мы стимулируем организм. Убедитесь, что у человека, которого вы массируете, здоровая костная система, никаких проблем с мягкими тканями, такими как свежие раны или другие острые болезни.Массажные масла также являются важной частью массажа. У них может быть дополнительная функция для усиления эффекта массажа. Они также могут содержать эфирные масла, такие как жасмин, лаванду, чтобы расслабиться.Цели массажа:преодолеть определенные проблемы — простуду, усталость и подобное;чтобы поднять настроение — массаж направлен на активизацию тела, он очень популярен после сауны, человек становится тонированным и освеженным;лечебный массаж — вариантов здесь много — от массажа шиацу, до специализированного спортивного массажа, тайского массажа, антицеллюлитного и всего спектра спа-салонов.Разнообразие огромно. Очень популярен массаж ног и ладоней, как часть акупрессуры.