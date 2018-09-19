Как сохранить здоровье почек

У почек есть комплексная функция устранения экзо и эндогенных токсинов, накопленных в организме. По этой причине очень важно поддерживать их функцию в нормальном состоянии. Подобном случае всегда способна помочь травяная терапия помогает, но не стоит забывать перед употреблением всегда проконсультироваться с специалистом.Таким образом, в случае инфекции почек необходимо проводить антибиотикоурокультуру, потому что в соответствии с этими результатами следует назначать антибиотикотерапию. В дополнение к антибиотикотерапии и после ее завершения всегда можно дополнить лечение растениями, которые повышают иммунитет, оказывают антисептическое, противовоспалительное, мочегонное действие в почечном аппарате: крапива, кукуруза, хвощ, вишня, береза, петрушка, тополя, сульфина всё это и многое другое можно употреблять в виде чаев, настоек, отваров от двух до трех кружек в день.Эфирные масла с антибиотическими эффектамиДля долговременных эффектов и предотвращения рецидивов можно использовать смеси эфирных масел с замечательными антибиотическими эффектами: гвоздику, тимьян, лаванду, сосну, можжевельник, эвкалипт. Прополис также обладает противоинфекционными эффектами и обладает антибиотическими свойствами.Чаи и настойки против камней в почкахДругой распространенной проблемой является почечный литиоз (камни в почках). В этом случае могут быть проведены длительные терапевтические курсы с травяными настоями. Предпочтительно пить чай в сочетании некоторых трав в течение одного или двух месяцев, после чего можно продолжать терапию с использованием только одного растения: боярышник, береза, крапива, хвощ, корни одуванчика и сосны, вишневые хвостики, можжевельник. Пить три или четыре чашки в день.Гидратация и регидратацияОчень важно употреблять достаточное количество жидкости. Таким образом, вода способна непрерывно устранять через мочу камни небольшого размера или песок. Хорошо периодически менять воду, которая употребляется, потому что химический состав способен отличаться. Также необходимо избегать употребления энергетических и сладких напитков.Следует употреблять больше овощей и фруктов, которые оказывают мочегонное и противовоспалительное действие, предпочтительно на пустой желудок, отдельно или в комбинации с другими продуктами. Например, огуречный сок, который можно комбинировать с морковным соком и черным редисом (по 200 мл каждый). Сок сельдерея обладает мочегонным эффектом, очень полезен в теплые дни (от одного до двух стаканов в день). Сок петрушки — хороший детоксикационный и мочегонный напиток, с очень сильными эффектами. Лучше всего объединить 50 мл сока петрушки с другими видами соков (например, морковный сок, сельдерейный).Соблюдение правильного питанияВ общем, желательно, чтобы в рационе было меньше мяса, соли, жира, сахара. Но при этом, рацион питания должен содержать много волокон, овощей и фруктов, цельного зерна и не стоит забывать о постоянном потреблении жидкости (около 2-3 литров в день). В случае небольших камней (до 5 мм в диаметре), которые не провоцируют инфекции или колики, будет достаточно употреблять обильное питье.Фрукты обладают антисептическим, мочегонным действием и предотвращают образование камней. Для получения подобных эффектов необходимо употреблять соки из следующих фруктов: сливы, арбузы, черники. Лимон можно использовать в смеси с водой (лимонад, но более концентрированный) или лимонный сок можно добавлять в другие приготовленные соки (например, огуречный, морковный).Различные мочевые расстройства (инфекции, воспаление, литиоз) можно устранить, употребляя свежеприготовленные овощи и фруктовые соки в двух-трехнедельных курсах. Хорошие результаты также включают рефлексотерапию и сеансы массажа, используя эфирные масла можжевельника, лимона, апельсина.