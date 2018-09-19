8 симптомов, указывающих на появление камней в почках

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Подозрение на возникновение какого-либо недуга, как правило, опирается на некоторые симптомы, способные служить «индикаторами» в той или иной ситуации. При этом необходимо осознавать, что 1 или 2 симптома далеко не всегда можно считать определяющими факторами. Они лишь должны послужить сигналом о необходимости обратиться к врачу и пройти соответствующее обследование. В свою очередь, наличие сразу нескольких тревожных «индикаторов», как правило, указывает на появление того или иного недуга и необходимость скорейшего обращения к специалисту.Почки — это парный орган, играющий ключевую роль в вопросе избавления вашего тела от накапливающихся в процессе жизнедеятельности токсичных отходов. Бодрствуете ли вы или спите — ваши почки никогда не отдыхают, непрестанно отфильтровывая нежелательные составляющие из вашей и крови, и удаляя их вместе с мочой. После некоторых недугов или во время сбоев в работе организма, внутри протоков в почках, из минеральных солей и других химических компонентов, могут образовываться своеобразные кристаллы, в просторечии называемые «камнями».Это очень серьезный и опасный недуг, который, в результате, способен привести к непроходимости мочевыводящих путей и серьезно затруднить мочеиспускание, провоцируя сильнейшие болевые ощущения. Размеры этих нежелательных образований могут варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей организма и причин появления. Чтобы избежать серьезных осложнений и возникновения инфекции, появление камней в почках необходимо своевременно диагностировать и начинать адекватное лечение. Помочь в этом может знание о некоторых важнейших симптомах.1. Болезненные и частые мочеиспусканияСпециалисты рекомендуют обращать внимание на любые изменения в процессе мочеиспускания, поскольку именно они самыми первыми предупреждают об опасностях, угрожающих вашим мочевыводящим путям. А появление боли в животе и потребности в учащенном мочеиспускании очень часто указывает на начавшийся процесс образования камней в почках. Как правило, в таких случаях количество мочи несколько меньше, но появляются спазмы в мочевом пузыре. Особенно острая боль указывает на перемещение мелких камней из мочевого пузыря в уретру.2. Боль в спинеУдивительно, но определенные симптомы, которые могли бы ассоциироваться с мышцами, напрямую указывают именно на образование камней в почках. Частая и резкая боль, особенно если она ощущается с одной стороны спины, может служить «индикатором» блокирования мочевыводящих путей образовывающимися камешками. Иногда болевые ощущения могут быть пульсирующими.3. Тошнота и рвотаПодобные симптомы далеко не всегда сигнализируют о проблемах с пищеварением. В тех случаях, когда они наблюдаются слишком часто и не обусловлены неправильным питанием или употреблением некачественных продуктов, подобные «индикаторы» могут свидетельствовать о наличии камней достаточного размера, провоцирующих закупоривание мочевыводящих путей. В таких случаях эффективность процесса удаления токсинов из организма снижается, что приводит к внутреннему отравлению, вызывающему сначала тошноту, а затем и рвоту.4. Кровянистые следы в мочеСледы крови, появляющиеся в моче в подобный период — это очень тревожный симптом, требующий скорейшего обращения к специалисту. Подобный «индикатор» может свидетельствовать, как о появлении проблемы с почками, так и развитии другой серьезной и опасной инфекции. При наличии камней ваша моча может принять коричневый, красный или розовый оттенок, что чаще всего наблюдается в тех случаях, когда мочеиспускательный канал практически полностью блокируется.5. Моча приобретает интенсивный запахИнтенсивный, концентрированный запах мочи появляется вследствие большой концентрации токсинов, которые выводятся из организма нерегулярно — по причине периодического закупоривания мочеточников. Подобная ситуация способна стать причиной бурного развития болезнетворных бактерий и появления различных инфекционных заболеваний.6. Становится больно и неприятно сидетьИгнорируя самые первые симптомы возможного появления камней в почках, впоследствии можно столкнуться с ситуацией, которая отмечается наличием неприятных ощущений в положении сидя. Кристаллические отложения, образующие сначала мелкий песок, а затем и крупные камушки, блокируют мочеточники, вызывают сильные боли и даже судороги в области поясницы и живота. Как только вы пытаетесь присесть и отдохнуть, болевые ощущения появляются, а потом – исчезают, когда вы встаете.7. Озноб и лихорадкаЕсли проблема появления камней в почках не была решена на ранней стадии, со временем эти образования, постепенно, снизят эффективность фильтрующих процессов. В дальнейшем чрезвычайно повысится вероятность появления инфекционных заболеваний мочевыводящих путей, внешними симптомами которых может стать озноб и лихорадочное состояние. Как правило, температура в таких случаях растет достаточно медленно, но состояние организма неотвратимо ухудшается.8. Воспалительные процессыВ случае нарушения нормальной работы почек, стремительный процесс накопления токсинов и минеральных солей способен провоцировать появление воспалительных процессов в выделительной системе, даже если камни в протоках пока еще не отличаются значительными размерами. Подобные явления могут стать серьезной угрозой не только для здоровья, но и жизни больного и требуют скорейшей медицинской помощи. Столкнувшись со значительным количеством упомянутых симптомов, рекомендуется как можно скорее обращаться к врачу.