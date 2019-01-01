Назван деликатес, который убивает рак

Моллюски вызывают меньше побочных эффектов, нежели химиотерапия.Исследователи из Университета Солфорда в Манчестере выяснили, что моллюски могут использоваться онкологами для лечения рака. Испытания показали, что сахара, извлеченные из данных морепродуктов, способны остановить рост различных типов опухолевых клеток.Кроме того, моллюски способны заменить химиотерапию и спасти от рака, говорит автор исследования доктор Дэвид Пай.По словам учёного, моллюски вызывают меньше побочных эффектов, нежели химиотерапия. Исследователи протестировали необычную терапию на опухолях лейкемии, молочной железы, легких и толстой кишки и обнаружили, что результаты обнадеживают, так как сахара извлечённые из моллюсков действительно уменьшают рост опухоли.