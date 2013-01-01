Восемь причин превратиться из "совы" в "раннюю птичку"

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Ложиться спать глубокой ночью и просыпаться после полудня не только опрометчиво (особенно если вы хотите быть вовлечённым в социальную жизнь), но ещё и очень вредно. Ниже - список причин, почему всё-таки стоит пересмотреть свои привычки и лечь спать пораньше.От ночной жизни повышается давлениеИсследование 2013 года показало, что у «сов» на 30% чаще диагностируется повышенное давление, чем у тех, кто привык вставать рано. Даже когда исследователи контролировали количество и качество сна участников, результаты не менялись. По мнению учёных, это связано с тем, что люди, ведущие ночной образ жизни, часто предпочитают нездоровое питание и мало двигаются. Кроме того, на давление влияет стресс - как физический, так и психологический.«Совам» сложно найти время для спортаУчёные выяснили: люди, которые определяют себя как «сов», проводят больше времени в сидячем положении, чем «жаворонки». Им также сложнее найти время для тренировок и соблюдать график занятий. При этом участники исследования не были ленивыми: это были взрослые люди, которые в среднем 83 минуты в неделю занимались активной деятельностью. Однако поздние подъёмы и ночной образ жизни делали тренировки тяжелее. Что уж говорить о «совах», которые в большинстве своём не ведут активный образ жизни. Многие фитнес-эксперты уверены: оптимальное время для тренировок для всех разное, в том числе оно зависит от графика и предпочтений человека. Но утренняя тренировка имеет ряд преимуществ - она даёт энергию на весь день, и её не придётся отменять, если в течение дня навалится много дел.Поздний ужин может привести к набору лишнего весаЕсли вы ложитесь спать в три часа ночи, скорее всего, вы ужинаете около полуночи. А это, в свою очередь, ведёт к проблемам с обменом веществ. Некоторые эксперты считают, что приём пищи в тёмное время суток нарушает естественный ночной период голодания, что может мешать организму сжигать жир. Согласно исследованию, «совы» часто потребляют больше калорий в день, чем «жаворонки». Возможно, причина в том, что у уставшего человека ослабевает воля, и его тянет на нездоровую калорийную еду.Повышается риск развития сахарного диабетаНекоторые исследования показывают, что полуночники чаще заболевают диабетом 2-го типа, чем те, кто соблюдает режим. Это может быть связано с лишним весом, вредными привычками и нехваткой сна, но эксперты также считают, что и сам поздний отход ко сну нарушает метаболизм.«Совы» мало спятТак как рабочий день в большинстве компаний начинается в девять утра, те, кто привык ложиться в три часа ночи, скорее всего, живут в перманентном недосыпе. Некоторые стараются «доспать» в выходные, но это не выход - нехватку сна не так просто компенсировать, а постоянная смена режима только ухудшает самочувствие.Учёные нашли связь между депрессией и ночным образом жизниЛюди, которые постоянно засиживаются допоздна, более подвержены депрессиям и тревожным расстройствам. Это показало исследование 2015 года. По наблюдениям учёных, при этом часто меняется настроение в течение дня, причём - что неудивительно - утром оно особенно плохое. Недавно выяснилось, что людям, ведущим ночной образ жизни, хуже удаётся контролировать собственные эмоции. Им сложнее, чем «жаворонкам», менять своё мнение о чём-либо (например посмотреть на проблему с другой стороны).Ночной образ жизни часто идёт в связке с алкоголем и курениемЛюди, которые постоянно бодрствуют по ночам, склонны к большему употреблению табака и алкоголя, чем те, кто ложатся рано. Конечно, это касается не всех «сов». Бывает и наоборот: люди подолгу не могут уснуть из-за никотина и алкоголя, и потому считают себя «совами».«Совы» живут меньше, чем «жаворонки»Долгое время не было понятно, достаточно ли существенны риски, связанные с ночным образом жизни, чтобы повлиять на продолжительность жизни. Но недавнее исследование сделало большой шаг в этом направлении. Более полумиллиона людей в возрасте от 30 до 73 лет принимали участие в исследовании - оно длилось около 6,5 лет. За это время учёные выяснили: вероятность того, что те, кто называют себя «совами», умрут раньше тех, кто считают себя «жаворонками», составляет 10% «Совы» имели склонность почти к каждой болезни, на которую их тестировали (диабет, неврологические проблемы, дыхательные расстройства и прочее). Теперь у исследователей есть доказательства, что ночные посиделки также связаны с ранней смертностью.Что можно сделатьНаш хронотип определён генетикой лишь наполовину. Другие 50% - это то, на что мы можем повлиять. Однако это требует бдительности и постоянства, потому может быть непросто. «Совы» могут постепенно приспособиться к более раннему засыпанию, ежедневно ложась спать раньше на несколько минут. Если поспешить, можно провести несколько часов в попытках уснуть. Важно избегать яркого света по ночам и каждое утро просыпаться в одно и то же время.А вот по утрам яркий свет поможет перепрограммировать мозг на более раннее пробуждение и, как следствие, засыпание. Можно спросить доктора о возможности приёма мелатонина - «гормона сна». Но пока непонятно, поможет ли смена режима людям с поздним хронотипом избежать некоторых проблем со здоровьем. Однако проблемы, к которым может привести ночной образ жизни, слишком очевидны, чтобы их игнорировать.