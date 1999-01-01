Врачи объяснили, почему нельзя пить воду из пластиковой посуды

Даже самый безопасный пластик может быть вредным для здоровья.

Исследование показало, что вроде бы не представляющие риска химические вещества, заменившие бисфенол. А, всё-таки несут ту же самую угрозу в плане фертильности и рака.

В последние два десятка лет наука получила убедительные доказательства того, что изделия из пластика опасны для здоровья. Довольно часто они содержат химический элемент под названием бисфенол-А, который является нарушителем гормональной системы. Доказано, что из-за воздействия бисфенола-А у людей могут возникать проблемы с фертильностью, у них также вырастает риск опухолей. Ранее бисфенол-А активно использовался в детских игрушках, медицинских приборах и упаковках для продуктов питания. После получения новых данных этот ингредиент стал массово исключаться из производственной цепочки.

Данный запрет заставил производители изделий из пластика искать замену, которой и оказался бисфенол-S. Однако тот же самый ученый, установивший опасность бисфенола-А в 1999 году, провел новые исследования и заявил, что был поражён «эффектом дежавю». Оказалось, что вроде бы безопасный заменитель несёт точно такие же угрозы для здоровья в плане фертильности и рака.

Патриция Хант из американского Case Western Reserve University утверждает, что потребители должны руководствоваться одним правилом: не имеет никакого значения, какие именно химикаты указано на упаковке. Любые пластиковые продукты, имеющие признаки физических повреждений или просто старые сами по себе не могут считаться безопасными. Бисфенол может выделяться в пищу или воду, содержащиеся внутри контейнеров, после чего проникать в организм и негативно влияет на наше здоровье.
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