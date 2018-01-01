Врачи придумали способ избавления от гриппа за день

Лекарство способно не только быстро справляться с вирусом, но и делать это практически без побочных эффектов.Медикамент получил название балоксавир-марбоксил. Он эффективен даже против резистентных форм вируса гриппа. Помимо того, новый препарат значительно сокращает продолжительность симптомов и быстрее известных аналогов выводит вирус из организма.В Японии и США учёные уже завершили первую фазу клинических испытаний препарата. Его тестировали на неосложнённой форме гриппа. Эффект от балоксавир-марбоксила был аналогичен пятидневному курсу приёма озелтамивира, однако проявлялся он намного быстрее. В среднем продолжительность симптомов гриппа была на 23–28 часов (а в некоторых случаях до 48 часов) короче у людей, принимавших препарат в ходе клинических испытаний.Сейчас перед учёными стоит задача завершить серию клинических испытаний. До конца года специалисты надеются получить одобрение на выпуск лекарства в FDA - управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Если всё пройдёт успешно, то новое лекарство от гриппа появится в продаже уже в 2018 году.