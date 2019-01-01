6 простых правил, чтобы избежать смертельной болезни сосудов

Врач-диетолог Оксана Скиталинская порекомендовала придерживаться этих правил, чтобы избежать появления атеросклероза – одной из самых распространенных сосудистых патологий, являющейся основной причиной смертности от инсультов и инфарктов, с.Особое коварство атеросклероза в том, что это отклонение долгое время никак не дает знать о себе, сообщила Скиталинская. Для профилактики опасного недуга врач-диетолог считает важным употреблять в первую очередь пищу, которая не проходит слишком интенсивную обработку. Еда должна быть близка в тому виду, в котором она встречается в природе: если, к примеру, это крупа, то следует есть каши из нее, а не изделия из муки, продукта помола зерна.В целом нужно активно употреблять в пищу зерновые культуры, подчеркивает врач. Обилие клетчатки в них связывает и помогает активнее выводить из организма излишки холестерина. Также для здоровья сосудов нужно обязательно употреблять в пищу зелень. Содержащиеся в ней ингредиенты, прежде всего витамины группы В, снижают уровень гомоцистеина - аминокислоты, повышенная концентрация которой увеличивает риск атеросклеротического поражения сосудов на 80% у мужчин и на 60% у женщин.Общеизвестно, что фрукты и овощи – это очень полезно. Специалист пояснила: для здоровья сосудов особенно полезно есть свеклу и арбузы, которые богаты оксидом азота. Нарушение синтеза оксида азота как раз способствует процессам, ведущим ведет к прогрессированию атеросклероза.Также хорошей профилактикой сосудистой деградации является употребление клетчатки. Для защиты от атеросклероза, по словам эксперта, достаточно ежедневно употреблять ложку клетчатки. Помимо этого, чем-то вроде лекарства для сосудов и сердца являются оливковое масло и орехи, обладающие противовоспалительными свойствами.