Открытие: фигура типа "яблоко" связана с повышенным риском воспаления мозга

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Если жировые отложения скапливаются в районе талии, по словам ученых Калифорнийского университета, у человека может наблюдаться воспаление в теле. А вот фигура типа "груша" (отложения локализуются в области бедер), напротив, дает сниженный риск воспалений.Большой объем талии говорит о наличии жировых отложений вокруг внутренних органов. И эти отложения связаны с воспалением в принципе. Значит, активизируются иммунные клетки. Исследования показали, что они даже могут проникать в головной мозг, провоцируя серьезные повреждения.Специалисты подчеркивают: как правило повышенный риск воспаления мозга при аккумуляции жировой ткани в области талии актуален только для мужчин. Женщин защищает эволюционный механизм - из-за беременности жир неизменно скапливается в нижней части тела. Однако если у женщины развилось общее ожирение, риск воспаления сильно возрастает.Отложения вокруг талии сопряжены с метаболическим синдромом. Это комплекс отклонений, включающий ожирение, повышенное давление, высокий уровень сахара и жира в крови. А при ожирении у мужчин наблюдается уменьшение концентрации тестостерона. Это означает сниженное либидо, низкий уровень энергии, ослабление мышц, сокращение числа сперматозоидов. Женщин от ожирения спасает эстроген. Но после менопаузы, когда уровень эстрогена падает, возрастает риск ожирения и, как результат, воспаления в теле.