Университет Иллинойса по-новому посмотрел на формирование камней в почках

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Камни формируются послойно из кальциевых отложений, очень напоминающих минеральные отложения, встречающиеся в природе. Похожим способом формируются коралловые рифы. Детальное изучение камней в почках показало: это не мертвые окаменелости. Они постоянно разрушаются и формируются вновь, то есть это динамичная система.Итак, камни в почках состоят из чередующихся тонких слоев органического вещества и кристаллов. В некоторых местах "слоеный пирог" прерывается выступающими внутренними кристаллами. На самых ранних стадиях развития кристаллы кальция формируют один большой, нерегулярный по структуре сгусток. Слои органического материала и остальных кристаллов нарастают поверх этого ядра, создавая внешнюю оболочку.В геологии обычно внутренние слои моложе тех, что располагаются на поверхности. С камнями в почках все по-другому - внешние слои постоянно растворяются и нарастают вновь. Если же внутренние кристаллы тоже растворяются, в образовавшейся полости сразу начинается формирование новых кальциевых отложений.