Университет Иллинойса по-новому посмотрел на формирование камней в почках
Итак, камни в почках состоят из чередующихся тонких слоев органического вещества и кристаллов. В некоторых местах "слоеный пирог" прерывается выступающими внутренними кристаллами. На самых ранних стадиях развития кристаллы кальция формируют один большой, нерегулярный по структуре сгусток. Слои органического материала и остальных кристаллов нарастают поверх этого ядра, создавая внешнюю оболочку.
В геологии обычно внутренние слои моложе тех, что располагаются на поверхности. С камнями в почках все по-другому - внешние слои постоянно растворяются и нарастают вновь. Если же внутренние кристаллы тоже растворяются, в образовавшейся полости сразу начинается формирование новых кальциевых отложений.
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