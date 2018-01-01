Молочные продукты должны спасти вас от смерти, обещают кардиологи

Сотрудники Университета Макмастера установили: три порции молочных продуктов в день позволяют сократить риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. Это доказало наблюдение более чем за 136000 добровольцев 35-70 лет. В течение почти 9 лет ученые отслеживали питание и состояние здоровья добровольцев. За это время было зафиксировано 6796 смертей и 8555 случаев сердечно-сосудистых заболеваний.При этом одна порция молочных продуктов была эквивалентна стакану молока или йогурта в 244 граммов, 15 граммам сыра или 5 граммам сливочного масла. В целом всех добровольцев разбили на четыре группы по уровню потребления молочных продуктов. Если средний показатель потребления составлял 3,2 порции, снижение риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и других причин было 2,2%.За счет чего молочная продукция снижала риск смерти, ученые сказать не могут. Вероятно, все дело в уникальном составе - специфических аминокислотах, ненасыщенных жирах, витаминах K1 и K2, в наличии кальция, магния, калия и полезных бактериальных культур.