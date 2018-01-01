Тяжелое течение ПМС может оказаться признаком половой инфекции

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Женщины, у которых имеются недиагностированные инфекции, передающиеся половым путем, чаще страдают от тяжелых проявлений предменструального синдрома (ПМС).Известно, что некоторые заболевания, передающиеся половым путем, протекают бессимптомно, например, 70% людей с хламидиозом не знают о своем заболевании, хотя оно может привести к бесплодию. Именно из-за угрозы инфекций репродуктивному здоровью женщин авторы считают свое исследование важным.В исследовании использовались данные 865 пользователей мобильного приложения CLUE, которых спрашивали, были ли у них когда-либо диагностированы заболевания, передающиеся половым путем. Если они отвечали утвердительно, то у них узнавали, когда заболевание было выявлено впервые и лечились ли они. Эта информация была затем объединена с данными о менструальном цикле этих женщин, информацией о сопутствующих болях, эмоциональных изменениях и использовании гормональных контрацептивов.Согласно результатам исследования, наличие таких инфекций, как хламидиоз, герпес или ВПЧ (вирус папилломы), удваивало вероятность того, что женщина сообщала о тяжелом ПМС, включая головные боли, спазмы, гиперчувствительность и уныние, наблюдаемые к концу цикла.«Наши исследования показывают, что, лучше понимая свой менструальный цикл, женщины могут улучшить свое здоровье. Если вы знаете, что у вас тяжелый ПМС, то это может быть признаком заболевания, передающегося половым путем, поэтому нужно прислушиваться к своему телу», - говорит доктор Александра Альверн (Alexandra Alvergne), соавтор исследования.Для лучшего понимания взаимосвязи между сексуальным и менструальным здоровьем женщин был проведен дополнительный обзор академических исследований о ПМС, который выявил прямую связь между менструальным циклом и общим физическим здоровьем и благополучием женщин.Общий анализ исследований показывает, что тяжесть хронических воспалительных заболеваний или риск заражения тоже зависят от конкретной фазы менструального цикла.Ранее уже была показана связь между воспалением м депрессией.«Воспаление забирает у организма много ресурсов, которые в ином случае могли быть использованы на поддержку разных функций организма. Если у женщины достаточно сильное воспаление в период приближения к месячным, с большой вероятностью у нее будет меньше энергии для выработки серотонина, регулирующего эмоции. Поэтому, соответственно, в этот период настроение ее может быть более низким, чем в остальное время», - говорит доктор Альверн.