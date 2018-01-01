Несколько часов ходьбы в неделю помогают легче перенести инсульт

Инсульт протекает существенно легче у людей, которые хотя бы немного нагружают себя физически, например, ходят четыре часа в неделю.«Инсульт – серьезная причина инвалидности, поэтому обнаружение путей предупредить его или уменьшить вероятность инвалидизации очень важно. Упражнения имеют многогранную пользу для здоровья, но наше исследование подчеркивает, что даже небольшое количество физической активности снижает тяжесть инсульта», - сказала автор исследования Катарина С. Саннерхаген (Katharina S. Sunnerhagen) из Гётеборгского университета.Для этого исследования ученые анализировали данные двух шведских архивов и выделили 925 человек в возрасте в среднем 73 лет, которые перенесли инсульт. В архивах была информация о тяжести инсульта, учитывающая ограничение движений, изменения сознания и нарушения речи. У 80% участников исследования был легкий инсульт.Для определения уровня физической активности людей ученые расспросили об их нагрузке до инсульта. Также для подтверждения этих данных были опрошены родственники пациентов.Четыре часа ходьбы в неделю определялись как легкая физическая активность. К среднему уровню активности относились два-три часа бега или плавания в неделю. Среди участников исследования 52% были физически пассивными до перенесенного инсульта.Ученые выявили, что для людей, физическая активность которых была легкой или средней, вероятность того, что инсульт будет легким, в два раза чаще, чем для физически пассивных. Вероятность легкого инсульта среди физически пассивных инсультников составила 73%, при легкой физической активности – 85%, при среднем уровне активности – 89%. То есть, польза легкой и средней физической активности оказались сопоставимыми.Ученые отмечают, что различие в уровне активности играет не большое значение. Даже в сочетании с молодым возрастом больший уровень физической активности давал преимущество всего на 6,8% в сравнении с легкой физической активностью.