Противовоспалительная диета продлевает жизнь

Новое исследование показало, что диета, богатая фруктами, овощами, хлебом с цельными зернами, орехами, оливковым маслом и маслом канолы (разновидность рапсового масла) может помочь прожить дольше.Результаты исследования, показывают, что у тех, кто придерживался противовоспалительной диеты, риск смерти от любых причин был на 18% ниже. Исследователи также обнаружили, что у тех, кто тщательно придерживается этой диеты, на 20% ниже риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и на 13% меньше вероятность смерти от рака по сравнению с теми, кто придерживался этой диеты в меньшей степени.«Наш анализ взаимосвязи между дозой и реакцией показал, что даже частичное соблюдение противовоспалительной диеты может принести пользу для здоровья», - говорит ведущий автор исследования Джоанна Калуза (Joanna Kaluza) из Варшавского университета (Warsaw University).В ходе исследования было также установлено, что курильщики, соблюдавшие эту диету, имели преимущества по сравнению с курильщиками, не придерживавшимися этой диеты.В исследовании участвовало 68 273 гражданина Швеции в возрасте от 45 до 83 лет. За участниками наблюдали в течение 16 лет. За этот период 16 088 из них умерли, из них 5980 от заболеваний сердечно-сосудистой системы и 5252 – от рака. При этом смертность среди участников, в наибольшей степени придерживавшихся противовоспалительной диеты, были значительно ниже, чем среди тех, кто придерживался этой диеты в наименьшей степени.Противовоспалительный потенциал этой диеты оценивали с использованием специального индекса оценки противовоспалительной диеты (AIDI), который включает в себя 11 потенциальных противовоспалительных и пять потенциальных противовоспалительных продуктов.Противовоспалительные продукты - это фрукты и овощи, чай, кофе, хлеб из цельного зерна, сухие завтраки, обезжиренный сыр, оливковое масло и масло канолы, орехи, шоколад, умеренного количества красного вина и пива.По словам группы исследователей, список способствующих воспалению продуктов включает в себя необработанное и обработанное красное мясо, мясные субпродукты, чипсы и сладкие напитки.