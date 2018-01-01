Будущей мамочке предстоит пройти через многие испытания, чтобы выносить, родить и воспитать здорового ребенка. Это – великая наука.Сегодня пойдет речь о таком неприятном симптоме, как головная боль при беременности.К сожалению, ее проявление в период вынашивания ребенка довольно частое. Возникает внезапно, заставляя пульсировать «всю голову», ощущение сжатия и сдавливания одновременно, боль в височной области, иногда сопровождает тошноту, рвоту, повышение или понижение давления.Проще говоря, головная боль – тяжелый недуг, справиться с которым женщине в положение нелегко. Почему, — спросите вы? Беременной противопоказаны практически все медицинские средства. Большинство из них может нанести непоправимый вред здоровью ребенка и матери, стать угрозой выкидыша (если маленький срок), преждевременных родов (после 28 недели).Почему возникает головная боль при беременности и как с ней справиться? Давайте разберемся.Причины головной боли при беременностиПрежде всего, нужно внести ясность в определение понятия головной боли, которое включает в себя:Спазматическое сдавливание области головы.Покалывание: среднее и тяжелое.Головокружение.Смену внутричерепного давления.Болевой синдром, который может привести к обморокам.У беременных наблюдается боль двух видов:Первичная: БОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ.Вторичная: МИГРЕНЬ.Причины появления недуга:Ранние травмы головы в результате падений, сотрясения мозга.Различные заболевания нервной системы: вегетососудистая и нейроциркуляторная дистония, невралгия, эпилептический синдром и другие.Инфицирование болезнетворными бактериями, приводящими к воспалительным процессам пищеварительной, моче-выделетильной систем.Нарушения стойкости и тонуса кровеносных сосудов, в следствии чего, сужается просвет прохода крови, возникает внутреннее давление кроветворящих потоков.Гипотонические и гипертонические явления.Изменения гормонального фона, которое возникает в первые дни после зачатия.Неправильное и несбалансированное питание, активная и чересчур изнурительная работа будущей мамочки.Голова может болеть у женщин, находящихся в стационаре на сохранении, когда показан постельный режим, визиты на улицу противопоказаны. В таком случае возникает кислородное голодание, провоцирующее частые и нестерпимые головные боли.Различные гестозы беременных (проще говоря – токсикозы на разных сроках вынашивания крохи).Напоминаем: при беременности не занимайтесь самолечением, которое может привести к необратимым последствиям, вплоть до потери плода.Если вас «мучают» частые приступы головной боли – обратитесь за консультационной помощью к врачу-гинекологу. Он плохого не посоветует.Опасным состоянием является МИГРЕНЬПочему возникают мигрени в прекрасный период жизни женщины, когда она в положении, — однозначных ответов нет.Существуют гипотезы и предположения.Самое главное предположение – нарушение работы сердечно-сосудистой системы, а именно тонуса сосудов.Симптоматика мигрениГоловная боль, локализирующаяся в одном из полушарий мозга.Тошнота, рвота.Ощущение пульсации в голове.Нечеткость зрения.Расплывчатое восприятие предметов, сопровождающееся ощущениями вспышки солнечного света и радужной оболочки вокруг предметов.Может возникать в связи с переутомлением, стрессовыми ситуациями, общими перенапряжениями, недосыпанием, шумной обстановкой окружающей среды, где пребывает беременная.Как спастись от мигрени?Если этот недуг атаковал вас:Не принимайте разные лекарства, которых полно в домашней аптечке.Займите удобное горизонтальное положение (желательно, чтобы комната была темная и хорошо проветренная).Положите холодный компресс на область головы.Важно: приготовьте успокаивающий травяной чай с ромашки, мяты или мелисы. Не помешает чайная ложечка меда.Постарайтесь уснуть.Профилактика головной боли при беременностиСамой важной и главной профилактикой от головных болей будущей мамочки были, есть и будут:Сбалансированный 8-ми часовой сон в хорошо проветренной комнате.Правильное и витаминное питание с употреблением каждый день белков (разные сорта мяса, яйца); углеводов (гречка, ячка, рис и другие крупы); жиров (животные и растительные); витаминов, поступающих от фруктов и овощей; микро- и макроэлементов, которые можно получить из продуктов питания. Не забывайте о говяжьей печени – она повышает гемоглобин, нормальные показатели которого играют большую роль в общем самочувствии женщины в положении.Старайтесь меньше подвергаться стрессовым ситуациям.Относитесь ко всему так: «Самая важная задача, стоящая перед вами – Ваш ребенок, здоровье которого прямо зависит от психологических и биологических составляющих матери». На ход многих проблем нельзя повлиять, поэтому не думайте о них, не переживайте по пустякам. На течение физиологически-правильной беременности может повлиять только ЖЕНЩИНА, ожидающая ребенка.Помните «золотое правило» — если женщина до беременности вела здоровый образ жизни, не курила и не злоупотребляла алкоголем, сбалансированно питалась (причем, еда была не жирной, не жареной, не копченой), находила время на отдых и прогулки на свежем воздухе, то головная боль при вынашивании малыша возможна, но в 10% пациентов. В случае, когда наблюдались ухудшения состояния здоровья будущей роженицы, были хронические заболевания, неправильный образ жизни – процент появления сильной боли головы составляет 55-60%. Разница очевидна.Чтобы у мамочки не возникали болевые ощущения в голове, будущему папочке стоит приложить немалых усилий. Что это значит? Понимание, поддержка, любовь, доверие и взаимопомощь должны исходить со стороны супруга. Мужчины, помните: беременной женщине нельзя нервничать. Постарайтесь не создавать конфликтных ситуаций, которые могут спровоцировать стресс роженицы.Каждый день съедайте по 1 яблочку, банану. Пейте травяные чаи на основе ромашки, липы, мелисы или мяты с добавлением имбиря, меда. Эти настои не только успокоят нервы, снимут напряжения, но и укрепят иммунитет.